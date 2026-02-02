「禁止兒童」餐廳愈來愈多 網友嘆：這樣誰敢生？

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

近來台灣各地出現愈來愈多餐廳業者在店門口貼出「不招待兒童」公告，甚至有甜甜圈店拒絕12歲以下孩童外帶，引發社會熱議。有人擔心行程「厭童心態」的社會風氣，也有人直言問題不在孩子身上，而是家長。

不少餐廳、咖啡店出現「不招待兒童」公告，引發熱議。 (圖／Twitter)

有網友在社群平台上分享，自己到市區逛街時驚訝發現不少店家禁止 8 歲以下兒童入內，甚至有店家規定 15 歲以下青少年與兒童都不得消費，讓他直呼：「台灣人越來越厭童，這樣真的沒人敢生啦！」

貼文一出立刻引發熱烈討論。許多網友認為，店家之所以設立「無兒童區」，其實是因為部分家長缺乏管教，導致孩子在公共場合吵鬧或失控。他們留言表示：「問題在家長不是小孩」、「恐龍家長才是店家拒絕的原因」、「小孩不懂，大人應該懂吧」。不少人力挺店家，認為經營者有權維護店內氛圍。



事實上，這股「禁止兒童」風潮並非台灣獨有。鄰近的韓國早已盛行「無兒童區」，甚至更為普遍。根據當地民調，高達七成以上的成年人支持店家設置無兒童區，認為消費者有權享受安靜空間，店家也能自主決定經營方式。

