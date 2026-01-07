禁止唱衰也沒用！經濟學人：中國房地產危機恐燒到2030年

編譯林浩博／綜合報導

中國房地產危機延燒4年之久，當局顯得束手無策，去年底甚至對社群網路祭出唱衰禁令。但此種掩耳盜鈴做法，對實際解決問題毫無幫助，英國《經濟學人》近期即刊文，引用資產管理公司的預測，指出中國房市恐怕會一路低迷至2030年。

中國廣州空照圖。中國房市跌跌不休，由於地方與中央的政策錯誤，英國《經濟學人》引用專家預測，中國房地產危機恐燒到2030年。（圖／翻攝自X平台 @XHNews）

社群唱衰禁令

中國房地產市場自2021年開始，即深陷危機，近來更是壞消息不斷。房地產巨頭「萬科」雖獲得國家支撐，仍瀕臨違約。新房銷售面積從2021年的高峰腰斬。新住宅建造數字崩跌近3/4，相關投資下滑1/3。

廣告 廣告

但最讓人揪心的，依然是房價。澳洲麥格理銀行（Macquarie）的胡偉俊估算，2001至2021年的房價漲幅，高達85%都蒸發殆盡。相比之下，美國2007年的房地產崩盤，1996至2006年的房價漲幅「只」被抹除了47%。

北京緊張不安，中國主管房屋的部門去年12月中旬就宣布，將封禁唱衰房市的社群帳號，數千個帳號因此遭到封鎖。房地產仲介同樣受到壓力，只能將難看的數字藏起。該年11月，中國兩大私人房地產數據來源，就不再提供每年與每月的住宅銷售數字，據悉也是收到了政府的命令。

房價跌跌不休

房地產危機對中國金融業影響深遠，投資人都急切想知道，房價還會跌多久、跌多深。《經濟學人》指出，許多銀行所持有的抵押貸款，是以房地產作為擔保，因此房價下跌，銀行的資產價值跟著縮水。而且國營的資產管理和保險公司，都是房地產的投資大戶。

不過，投資人想得到解答，卻是難上加難。除了最近的資訊管制，現有資料的不齊全，也是一大障礙。中國官方的房價基準指數，是根據中國前70大城市，利用加權平均計算每年、每月的價格變化。因此即便確實顯現房價直直落，卻因為排除了受到房地產風暴最重打擊的中小型城市，而低估了問題的嚴重程度。

另外，官方資料顯示上海中古屋價格，自2023年僅小幅下滑，但根據多個小道消息，價格跌幅要更大，而這點恐怕才是多座大城房市的實情。

中國房市再慘5年

由於缺乏可信資料，投資人只能依賴專家的猜測。近期由中國資產顧問公司Enhance International所發布的報告，檢視了4座代表性城市現有房屋的房價租金比，對未來5年給予了悲觀展望。撰寫報告的分析師們認為，雖然新房價格跌至10年來最低點，仍有40%的下跌空間，而中國房地產危機恐延續至2030年。

至於為何房價跌勢不見盡頭？一大因素是地方官員的攪局。地方官憂心價格突然崩盤、引發社會緊張，因此限制了新房銷售的折扣力度。但如此做，也會扭曲市場的訊號，拖慢中國3000萬間待售房屋的出售。

另一大因素是中央政府未引進實質的空屋稅。雖然官員多年承諾會實施住房稅，但至今僅進行小範圍的試驗。隨著對於閒置房地產未課稅，這些房屋背後的投資客也有恃無恐，沒有出售的動力。據統計，中國的空房高達4900萬間。

再加上住宅興建的放緩，市場上的新房屋跟著減少。2022年的房地產交易，新屋僅佔了一半多；2024年這比例更跌至26%，並於2025年持續下跌，同時中古屋供給的重要性被凸顯。但《經濟學人》指出，由於沒有空屋稅，屋主將接受損失、不願將所投資的物件拿來出售，房價也會持續緩慢下跌。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

美媒：習近平的外交光環難掩中國經濟困局

中國房地產再探底！陸銀急甩7萬套法拍房求自救 專家：恐再壓垮房市

中國房產要崩盤了？房市龍頭董事長「會議中被帶走」失聯24天 官方噤聲

恆大今從港交所退市！昔中國第一房企「16年上市之路」終結

