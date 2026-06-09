禁止地方政府參加海峽論壇 邱垂正：因中共加大對台灣「促融促統」力度
記者盧素梅／台北報導
外界質疑民進黨政府對「海峽論壇」下禁令，陸委會主委邱垂正今（9）日強調，該論壇從2009年到現在就是不折不扣的中共對台統戰平台，且「從馬政府時期就有規範」限制中央人員出席；鑒於中共近期以來透過交流，加大對台灣「促融促統」的力度，陸委會為了防範中共利用海峽論壇進一步統戰分化台灣，政府才在去年進一步的禁止地方政府人員以及所屬人員出席海峽論壇。
邱垂正今天接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪，談及陸委會遭外界質疑對海峽論壇下禁令？邱垂正直言「不敢」，表示陸委會沒有禁止國民黨的人去參加海峽論壇，政府只能針對公務人員來限制。
邱垂正指出，最主要的關鍵在於海峽論壇，從2009年開始到現在，就是不折不扣中共對台的統戰平台，尤其是鑒於中共近期以來透過交流，加大對台灣「促融促統」的力度，陸委會為了防範中共利用海峽論壇進一步統戰分化台灣，政府才在去年進一步的禁止地方政府人員以及所屬人員出席海峽論壇。
邱垂正解釋，過去長期以來，陸委會都不讓中央人員去出席海峽論壇，這個從馬政府就有了，那地方政府部分，陸委會過去則是不樂見，其實去年也極少有地方政府會去，因為中央、地方官員都清楚，海峽論壇就是中國大型的統戰平台，而在這個統戰平台看不到兩岸對等尊嚴的交流。
邱垂正強調，「我們要交流，但我們不要中共刻意搭起的統戰平台。」他批評，中國一方面對台灣加強軍機艦擾台、複合性施壓，另一方面又透過交流融合發展來對台灣滲透分化。他直言，陸委會不能眼睜睜的看著藉民間交流遮掩統戰平台，我們希望兩岸的交流都能夠健康永續的進行，而這個平台就不可能是健康的。
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