禁止孩子使用社交媒體？澳大利亞即將行動，但一些青少年卻已搶先一步

伊索貝爾深信，社交媒體禁令無法阻止像她這樣的孩子 [BBC/Jessica Hromas]

13歲的伊索貝爾（Isobel）只花了不到五分鐘，就成功破解澳大利亞所謂「領先世界」的兒童社交媒體禁令。

十個受影響的平台之一Snapchat在她的螢幕上彈出通知，警告她若無法證明自己年滿16歲，法律本週生效後她就將被踢出平台。

「我拿了一張媽媽的照片，放在鏡頭前，它就讓我通過了，還說謝謝你驗證年齡，」伊索貝爾說，「我聽說有人還用了碧昂絲（Beyoncé）的臉。」。

「我傳訊息給她，」她指著媽媽梅爾（Mel）說，「我說：『嘿媽咪，我越過了社群媒體禁令』，她只是回答：『哦，你這小滑頭』。」

梅爾解釋說，這讓她笑了：「這正是我預料之中的事。」

雖然她允許伊索貝爾在嚴格監督下使用TikTok和Snapchat——認為這好過青少年偷偷地使用——但她原本希望這項禁令能如承諾般，幫助像她這樣的父母保護孩子免於網絡世界的危險。

如今這個希望開始動搖，因為一系列專家——以及孩子們自己——對這項全球矚目的里程碑政策可行性和安全性拉響警報，一些最具影響力的公司對此也憂心忡忡。

人們擔心執行禁令的技術可靠性，同時也憂慮這可能讓弱勢兒童被孤立，並將其他孩子推向更黑暗、更缺乏監管的網絡角落。

在坎培拉的政府辦公室、全澳各地的家庭，以及全球科技公司董事會中，大家都焦慮地問著同一個問題：這真的行得通嗎？

「父母對孩子在網路上的安全憂心忡忡」

在澳大利亞，認為社交媒體公司已經做足保護措施的人幾乎沒有，特別是針對兒童的安全。平台的辯解聽起來毫無說服力。

「我們完全不相信科技公司會做任何事，除了保護自己的利益，」五個孩子的父親兼反智能手機運動人士丹尼·伊拉奇（Dany Elachi）這樣向BBC表示。

「他們有充足的機會證明自己重視兒童的福祉，但每次都失敗。」

艾瑪·梅森（Emma Mason）在上個月的聯合國會議上，講述了因社交媒體導致無法逃避的霸凌，最終令她的15歲女兒自殺的悲劇。她質問世界領袖：「還要有多少個蒂莉（Tilly）死去？」

這兩人和眾多父母與公眾人物一起，共同發起了一場震動全國的運動，呼籲設定社交媒體的最低年齡限制。

一些專家，包括澳洲的網絡安全專員，曾警告禁止兒童使用社交媒體並非解決之道，但他們的憂慮被父母的強烈情緒和政治壓力所淹沒。

2024年11月，澳大利亞總理宣佈立法，承諾父母和孩子不會因此受罰。平台必須採取「合理措施」確保帳號持有人至少滿16歲，否則最嚴重的違規可面臨高達4950萬澳元（約3300萬美元；2500萬英鎊）的罰款。

「這是為爸爸媽媽們做的一件事……他們和我一樣，對於孩子在網上的安全都擔心壞了，」安東尼·阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）說。

支持者認為，這項在其他國家曾嘗試過卻鮮少成功的政策，將幫助孩子擺脫讓人上癮的演算法，免於被曝露於暴力、色情和錯誤資訊等有害內容之下，並減少網絡霸凌和線上兒童剝削。有人甚至指出，這會讓孩子多出門、睡得更好，並改善身心健康。

然而，阿爾巴尼斯的宣言中，卻明顯缺乏一個關鍵計劃：政府究竟要如何執行——他們給了自己一年時間來解決。

幾星期內，政府匆忙將一個框架簡陋的法案送進國會，並僅給公眾不到48小時的時間提交意見。

新政如何執行？

阿爾巴尼斯總理已指派通訊部長安妮卡·威爾斯負責推動這項政策 [EPA]

一年過去了，距離法律正式生效只剩幾天，問題卻仍然存在。

一項由政府資助、業界主導的試驗檢視了年齡驗證的主要方法，並在今年較早前發表報告指出，所有方法在技術上皆可行——但沒有一種是萬無一失，且均存在風險。

使用身份證件驗證是最準確的方式，但這需要用戶交出敏感且重要的文件，而民調顯示，大多數澳洲人並不信任社交媒體公司。

年齡推斷技術（根據用戶的線上行為推測年齡）以及臉部辨識技術，均存在精準度不足的問題，難以可靠地應用於青少年。

例如，臉部掃描的準確度——Meta和Snapchat已經針對疑似未成年用戶推出此技術——在目標年齡16歲上下兩到三歲的範圍內表現不佳。

儘管如此，報告指出，年齡驗證技術在多層防護下可以做到「私密、穩健且有效」。

「當你去酒類商店，店員上下打量你，覺得『嗯，不太確定』，就會要求你出示身份證……這個原理是一樣的，」英國「年齡檢查認證計劃」（Age Check Certification Scheme）的負責人、試驗主持人東尼·艾倫（Tony Allen）說。

試驗結果並非毫無爭議。兩名前諮詢委員會成員指控該報告存在偏見和「隱私洗白」。而且，雖然試驗考慮了青少年可能繞過驗證門檻的方式，但卻並未實際進行測試。

臉部掃描是目前提供的年齡驗證方法之一 [Getty Images]

社交媒體上已湧現各種破解技巧：從使用父母的電子郵件註冊、轉移到未列入政府黑名單的平台，到使用VPN隱藏位置。今年較早前，英國在引入更嚴格的色情內容年齡驗證後，VPN 使用量曾短暫激增，專家預期澳洲也會出現同樣情況。

政府在五月進行的民調顯示，三分之一的父母打算幫助孩子繞過禁令，而墨爾本大學的一項實驗顯示，一個價值22澳元的萬聖節面具，在某些情況下足以擊敗臉部辨識技術。

年齡驗證技術的推行者認為，防止規避的技術是存在的。像伊索貝爾所說的用照片，理論上不應該能騙過這些檢測。

BBC詢問了Snapchat，該公司發言人表示，他們一直對執行禁令的「技術挑戰」表示關切：「這就是其中一個挑戰。」

負責Snapchat年齡驗證的K-ID公司高層盧克·德拉尼（Luc Delany）則表示，一張靜態照片能騙過檢測的可能性極低，因為他們有工具檢測影像是否為即時拍攝。

「這是一場持續的攻防戰，必須每天不斷改進防護措施，」他補充說。

梅爾擔心，這項禁令分散了對其他更有意義的網路安全改革的注意力 [BBC/Jessica Hromas]

伊索貝爾因為成功破解而信心滿滿，她說自己很確定禁令不會奏效。

「我不是螢幕網癮者……但我覺得安東尼·阿爾巴尼斯說要讓我們去『接觸草地』的想法很蠢，」她指的是總理呼籲孩子多到戶外活動。

「如果我真的被禁用，我就會找另一個應用程式。」

梅爾則說，這還需要討論。但她和很多人擔心，平台和監管機構會陷入一場無休止的「打地鼠」遊戲——不斷識別並封堵一個又一個漏洞，將新興平台列入管制名單，而孩子們只會蜂擁到另一個平台。

分析人士指，社交媒體公司也有動機暗中削弱政策，以免其他國家效仿，而政府所謂的「合理措施」定義模糊，留下了空間。

「他們會想辦法鑽這個漏洞，」曾於2013至2017年間任Facebook澳洲與新西蘭區總裁的史蒂芬·謝勒（Stephen Scheeler）說。

「這就像叫孩子去洗碗機裝碗——他們會做，但不會做得好，也不會面帶微笑。」

他說，罰款對這些公司幾乎沒有阻嚇作用。例如，Facebook全球收入只需不到兩小時就能賺到這個數字。「這相當於一張停車罰單。」

Facebook創辦人馬克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）遭美國參議員指控將利益置於安全之上 [Getty Images]

接下來還有不可避免的法律挑戰。兩名青少年已向澳洲最高法院提起訴訟，指控該法律違憲且帶有「奧威爾式」色彩。Alphabet（Google和YouTube的母公司）據傳也考慮提出挑戰。有人權團體和部分法律專家也表達強烈反對。

澳洲政府雖然堅稱社交媒體公司擁有足夠的資金和技術來實施禁令，但同時也試圖管理外界期待。

「過程中看起來會有點混亂。重大改革一向如此，」澳洲通訊部長安妮卡·威爾斯（Anika Wells）說。

艾倫表示，關鍵問題不是孩子能否繞過禁令，答案是肯定的，而是有多少孩子願意這麼做。

「要讓政策成功，不必做到100%的孩子都不上社交媒體，」他說，「只要達到約80%，剩下的就會跟隨。」

有些疲憊的父母只希望能說這是違法的。他們不希望孩子覺得自己有權利或者有壓力要去使用社群媒體。

「我們一直說，不管法律是否可執行，我們的主要目標是建立新的社會規範，」伊拉奇補充。

新措施能減少傷害嗎？

撇開「能否做到」的問題，很多人仍然在問：這項政策是否應該存在？

首先，人們擔心這項政策會將孩子推向網絡上更黑暗的角落。

會不會是遊戲網站的聊天室？澳洲聯邦警察曾警告，這些聊天室是激進化的溫床，但卻未被納入禁令範圍。

會不會是像「Omegle」這類匿名隨機聊天網站？過去幾代人在被告知太年輕而無法使用主流社交媒體時，就曾轉向這些平台。「Omegle」允許用戶隨機與陌生人視訊聊天，但兩年前因未能保護未成年人免受掠奪者侵害而被關閉，然而模仿者很快就取而代之了。

孩子們仍然可以在TikTok和YouTube等應用程式上瀏覽內容，而不必擁有帳號，這可能因為缺乏過濾的內容和廣告而更加危險——目前多數平台會在未成年帳號上限制這些功能。「這項法律不會兌現讓孩子更安全的承諾，反而會讓澳洲孩子在YouTube上更不安全，」該公司發言人本週表示。

雖然公眾對大型科技公司在內容審核上的批評很多，但幾乎沒有人否認它們比小型平台做得更好。例如，Facebook擁有系統，若偵測到成年人頻繁與兒童傳訊，會觸發警示。

「你不是在阻止行為，只是將行為轉移到其他平台，」網絡安全公司「Qoria」的負責人、曾退出試驗顧問團的提姆·萊維（Tim Levy）說，「告訴焦慮的澳洲父母『現在一切都好了』，是一個非常危險的訊息。」

關於社交媒體和健康的科學研究相當複雜，且仍在演變中。除了有研究將它與負面結果連結，也有證據顯示，它對某些孩子而言是生命線，尤其是「LGBTQ+」群體、神經多樣性或者偏遠地區的孩子。

「我們幾乎沒有聽到官方針對這些更脆弱的孩子作出努力，他們出於正面原因尋求幫助、歸屬感和連結，」前兒童事務專員安妮·霍倫茲（Anne Hollonds）告訴BBC說。

她的任期在幾週前結束了，但霍倫茲多年來一直遊說政府加強兒童網路安全防護。得知政府最終選擇了這種「簡單粗暴」的手段，她感到驚訝，甚至有些沮喪。

她質疑，如果將這些監管努力和關注用於其他槓桿，能達成什麼？

很多人建議，焦點應放在迫使社交平台更嚴格管理有害內容、限制演算法的力度，同時讓孩子為網絡生活的現實做好準備。

在立法通過前，超過140位澳洲和國際頂尖專家聯署公開信，提出這些憂慮和其他的問題。

「16歲這個年齡並沒有什麼神奇之處，」霍倫茲說。「單憑這一點根本解決不了任何問題。」

在她的機構正式負責執行這項政策之前，eSafety專員茱莉·英曼-格蘭特（Julie Inman-Grant）也曾提出類似論點。

她在去年6月曾表示：「我們不會圍起整片海洋或完全阻止孩子下水，但我們會建立受保護的游泳環境，並從小教導重要的安全課程。」

對此，威爾斯部長反駁說：「我們可以管住鯊魚」——這是一個針對社交媒體公司的尖銳比喻。

她告訴BBC說，許多批評者對未來挑戰的看法是正確的，但這只是起點——下一步是數字世界的照護義務，用法律要求企業防止可預見的傷害。

「每當有人問我『為什麼沒有納入這些重大元素？』，就會有人告訴我『你現在設定的目標已經不可能達成』。」

「這不是根治辦法，而是一個治療計劃，治療計劃是會不斷演變的。」

「歸根結底，這是為了拯救一代人而作出的努力，值得去做。」