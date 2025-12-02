禁止廚餘養豬彰化33家面臨轉型 吳韋達議員籲提前啟動輔導

▲農業處長郭至善說，目前彰化縣仍有33戶廚餘養豬，登記豬隻頭數5.4萬頭，廚餘養豬規模占全縣養豬量約7.2%。（圖／彰化縣議員吳韋達提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】中央宣布後年起全面禁止廚餘養豬，引發地方高度關注，彰化縣議員吳韋達今（2）日在議會定期會質詢，聚焦相關轉型與廚餘去化問題，全縣仍有33家廚餘養豬，佔養豬量約7.2%，但轉型補助與作業期恐過於倉促，建議縣府提前與豬農溝通並規畫廚餘去化。

農業處長郭至善說，目前彰化縣仍有33戶廚餘養豬，登記豬隻頭數5.4萬頭，廚餘養豬規模占全縣養豬量約7.2%。他表示，中央昨日才在會議上提出初步結論，但尚未正式公告，待法規明確後，縣府會立即與33戶豬農進行宣導並協助轉型。

吳韋達指出，中央規畫的補助為今年底前願意轉型者每頭豬補助3600元 ，明年底前轉型者則為1800元；但若等正式公告後才啟動輔導，恐僅剩約三週作業期，時間過於緊迫。他建議縣府提前溝通，並研議是否能比中央更早停止廚餘養豬，以避免非洲豬瘟風險，再者未來廚餘去化量勢必增加，也需提前規劃處理方向。

環保局長江培根回應，中央設下緩衝期，主要考量部分縣市的廚餘處理能量不足；但彰化現階段處理量尚能負荷，短期內可透過黑水虻方式作為過渡。長期而言，行政院對於生質能的發展規劃，會規劃北中南三區的區域型處理廠 ，但目前政策細節與補助方向仍未定案，需待中央確定後再進一步規劃。

吳韋達表示，了解彰化在和美地區已有黑水虻測試案，並肯定環保局在國內各縣市中處理能力相對成熟，希望縣府能積極向中央反映地方需求，協助中央完善政策，也讓縣內廚餘處理與養豬產業能順利銜接新制度。