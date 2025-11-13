禁止廚餘養豬「是未來趨勢」 盧秀燕：中央不做，我們會做

台中市長盧秀燕表示將準備禁止廚餘養豬。資料照。台中市政府提供



台中日前出現非洲豬瘟，調查結果推測未充分蒸煮廚餘是禍首，是否禁廚餘餵豬成討論焦點。台中市長盧秀燕今（11/13）在議會答詢時表示，禁廚餘養豬是未來趨勢，現正與豬農及相關行業討論，「中央不會做，我們會做」。

台中市議會今進行市總質詢，國民黨議員陳木添詢問，病毒究竟從哪來，大家至今仍是一頭霧水。

盧秀燕表示，目前推論可能廚餘沒煮熟，但裝廚餘的器皿和剩下廚餘並未驗出病毒，且廚餘運送車腳踏墊驗出陽性，照理說作業人員走來走去，病毒應會擴散，但也沒有，確實不知病毒從何而來。

民進黨議員陳俞融指出，雲林縣早就全面禁止廚餘餵豬，目前已堵住疫情，下一步是不是就要禁止廚餘餵豬？

盧秀燕回應，禁止廚餘餵豬一定是未來趨勢，台中市會朝這方向去做，目前正跟豬農和相關行業討論，並考慮中央狀況，即使中央不做，台中也會做。

對於廚餘不餵豬後，該如何去化？中市環保局表示，每日熟廚餘量總計約300公噸，現在皆採焚化發電去化，另有110公噸生廚餘送到外埔綠能生態園做生質能發電，未來會發展更多樣的處理方式。

