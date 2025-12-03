禁止廚餘養豬「處理費」估漲數十倍 業者憂：成本恐轉嫁給消費者

農業部已宣布未來將全面禁止廚餘養豬，並規劃給予一年轉型期，相關政策預計於週四在行政院拍板定案。依規畫，未來包括小吃店、團膳業者在內所產生的廚餘，將改由清運業者負責處理。

清運處理費翻倍 業者憂成本轉嫁全民買單

團膳業者指出，過去廚餘多由豬農自行前來載運，業者只需補貼每桶約50至100元，如今改由清運業者接手，運費加上循環再利用等費用，初估每桶成本約落在4000至6000元之間，預估營養午餐每餐可能因此調漲2至3元。業者也憂心，若未來清運量能供不應求，清運成本進一步墊高，相關費用恐轉嫁給消費者，餐費還有再調整的壓力。

餐飲業者指出，未來若禁止廚餘養豬，將改由清運業者接手處理，初估成本約落在4000至6000元。圖／台視新聞

餐盒同業公會理事長陳明信指出，運送到去化的成本大約落在4000到6000元不等，廚餘很可能會逐漸成為「燙手山芋」，至於成本究竟由政府透過補助吸收，還是由學生家長在餐費中負擔增加，仍有賴相關單位審慎考量。

廚餘養豬政策更改 豬農砸錢投資憂「全打水漂」

另一方面，也有豬農反映，先前已投入數十萬元購買廚餘蒸煮設備，如今政策上路前只剩一年轉型期，等於設備將被迫閒置，形同先前投入「打水漂」。也有豬農擔心，若改以堆肥方式處理，恐怕易孳生鼠害、帶來疫病風險。部分豬農坦言，轉型過程中勢必會有不少豬農選擇退場，禁止廚餘養豬衍生的效應，該如何擬定相關配套措施，盼政府單位提出解方。

