禁止強迫勞動指引 明年實施 引進外國技術人力 元月申請

明年總預算立法院尚未完成三讀，勞動部規畫明年起開放的旅宿業及商港碼頭業「外國技術人力」，需要透過新成立的「跨國勞動力延攬中心」引進，外界擔憂恐怕會卡關，勞動部長洪申翰26日於勞動部新制記者會上透露，海外延攬中心已經掛牌，旅宿業及商港碼頭業廠商可以從明年元月後申請外國技術人力。

洪申翰表示，海外延攬中心屬於民國115年公務預算中的新興預算，在總預算通過前會用任務編組進行，仍希望總預算能夠及早審議，通過後才能完整落實，仍將於明年1月派遣駐外人員，業者則可以從明年元月後申請外國技術人力，由於行政程序等，人力或許不會第一季就進來。

而業者引進外國技術人力需要負擔什麼費用？勞動部勞動力發展署長黃齡玉說，外國技術人力會與當地國政府以國對國方式引進，不會有海外仲介費負擔，至於機票、健康檢查及簽證等費用則會由國內雇主支應，細節將再召開說明會和業者討論。

此外，洪申翰也細數115年後勞動議題上面臨的挑戰，缺工及少子女、薪資提升與社會資源分配、職場安全、國際標準及AI等新科技等，他提及，將再推出《就業服務法》修法完善薪資透明化，陸續公布各行業減災計畫、新科技相關指引等。

針對國際要求的「禁止強迫勞動」，他說，不只關稅議題，國際也要求正視強迫勞動或公平招募，當台灣在國際供應鏈扮演更多角色時，也要面臨勞動法規及環境上挑戰，將規畫禁止強迫勞動指引於明年年初上路。