禁止德州選區重畫判決 最高院擋下

德州重畫選區引起的法律戰持續升級，德州艾爾帕索(El Paso)聯邦地區法院三人合議庭11月18日(周二)裁定，該州國會選區重畫方案可能存在種族歧視，因此發出初步禁令。但州政府隨即根據投票權法(Voting Rights Act)直接向最高法院上訴，最高法院21日發出緊急命令，暫時阻止地區法院的裁決。

美聯社報導，禁制令是由保守派大法官艾里托(Samuel Alito)簽發，因他負責處理德州上訴。

艾里托發出臨時禁制令只為爭取時間，讓最高法院在未來數天內最終確定，在明年期中選舉是否可採用這個重畫選區方案。

基於期中選舉提名即將展開，時間迫切。最高法院保守派大法官先前已對阿拉巴馬州及路易斯安納州類似的上訴，臨時阻止下級法院的裁決，因為距選舉太近。另外，加州、密蘇里州及北卡州的重畫選區方案，都面對法律挑戰。

德州政府21日呼籲最高法院迅速介入，因為明年3月就要展開國會初選，應避免出現混亂。僅一小時後，大法官艾里托即簽發臨時禁令。

總統川普希望明年期中選舉保住共和黨在眾議院的微弱多數，德州在8月通過重畫選區方案，有助共和黨在眾院增加五席次，結果引發全國性的選區重畫之爭。

在德州共和黨州政府拋出重畫選區方案後，即遭到代表西裔及非裔的組織入稟法院。艾爾帕索聯邦地區法院三人合議庭18日以2對1的裁決指出，德州未按照十年一度根據人口普查結果進行選區重畫，而是十年中期就急於重畫選區的做法，將會損害非裔與西語裔居民權益。

川普首個任期任命的聯邦地方法官布朗(Jeffrey V. Brown)在撰寫的判決中表示，在重畫選區時，政治發揮了作用，但遠不止於政治，證據顯示可能出現了種族歧視。

