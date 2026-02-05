禁止撒鹽除雪 柏林冰封摔傷新高
人行道上 雪地溼滑，德國首都柏林，1月份發生 民眾摔傷 的事故創下新高。根據當地媒體報導，柏林各大醫院，診治在冰上滑倒、受傷、甚至骨折的病患 人數激增，導致醫療體系不堪負荷。
積雪冰封德國首都柏林，但眼前一片銀白景象，卻換不到當地民眾掌聲，大家反而一致大喊「滑倒好痛」。
柏林民眾 魯迪格：「對 這是很可恥的情況，因為身為歐洲人，我們竟然解決不了這個問題，現在已經進入緊急情況了，所以 我還是乾脆撒了鹽，如果他們敢說"這對樹不好"，那就隨他說吧，因為人若嚴重摔傷可是會出人命的。」
停下腳步，小心翼翼地 在結冰的人行道上行走，柏林居民 在經歷了近16年來，最冷的1月之後，現在出門在外，還得提心吊膽，因為很多人跌倒 都摔到骨折。
柏林民眾 斯楚博：「市政府現在已經不再撒鹽除雪了，但最近的氣候狀況 實在太特殊了，所以我想 應該可以破例吧，因為醫院裡已擠滿了，摔到骨折的人。」
柏林民眾 維洛妮絲：「當然 我也已經滑倒大概有10次了，而且實際上 我正在認真考慮，購買那種帶冰爪的鞋子，因為走在堅硬的冰地上，如果摔倒 是非常非常危險的。」
德國 除雪不灑鹽，全是出於環保理由。早自2013年起 ，德國就立法，禁止 使用 "融雪劑" 除雪。因為其中的鹽分 會滲入土壤，導致城市樹木枯死、土壤也會不斷往下硬化。
自然與生物多樣性保護聯盟董事總經理 歐爾洛：「柏林氣溫有時會降到零下10度，眾所周知的是 在這種低溫狀況下，撒撒鹽 根本起不了融雪作用，柏林的城市清潔公司BSR ，在周末期間甚至降低了鹽的使用量，改為調動大量人力 來解決積雪問題，我認為 這比撒鹽要有效得多。」
儘管如此，在危險的冰雪路面上，柏林居民呼籲 改變這一禁令。在權宜之計下 學會變通，才能保障民眾的人身安全。
