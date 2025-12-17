禁止教師在校用手機卻不管學生 屏東縣府遭批荒謬回應了

全國教育產業總工會17日指出，屏東縣政府發函要求高國中小教師在校期間應「關機」並限制拍攝錄影，痛批縣府荒謬。（全教產提供／謝佳潾屏東傳真）

全國教育產業總工會17日指出，屏東縣政府發函要求高國中小教師在校期間應「關機」並限制拍攝錄影，痛批縣府荒謬，管不了學生上課玩手機、上課未經老師同意擅自錄音錄影，也不敢訂定管制學生帶手機到學校、不敢訂定罰則，卻先禁止老師開機，對此，縣府教育處表示，目前僅是提供學校訂定管理規範參考，尚需經各校校務會議審議通過後，才能公告實施，

全教產指出，屏縣府教育處要求老師在校園期間關機，但是老師下班之後，卻被期待24小時開機待命，形同沒有「離線權」，勞動權益遭到嚴重侵犯，且教育處未要求各校經教師、學生代表、家長討論校園行動載具的相關規定，卻擅自逕行公告實施，嚴重違反法定程序正義。

全教產進一步表示，屏東縣此項手機使用禁令要求教師在校期間關閉手機，但對學生卻未制定同等力度的禁止措施，這種雙重標準導致教學現場本末倒置，教師手機被迫關機，卻讓學生能在課堂上繼續使用手機、甚至對師生進行錄音錄影，令教師如同置身監控之下，這種做法嚴重侵犯教師的權益，尤其校事會議施行以來，學生、家長濫訴頻傳，使教師在課堂上戰戰兢兢，深怕一舉一動都可能被錄下或誤用。

全教產強調，近年來校園中已有多起學生或家長利用科技裝置偷錄老師上課內容的事件，也曾發生家長透過學生配戴的智慧型手錶，整堂課開直播，下課時立刻質問老師剛剛上課內容，並以此作為投訴材料，導致親師生間信任關係蕩然無存，還有學生上課期間偷拍教師並製成惡搞圖片在網路散布嘲笑，甚至在社群媒體公開辱罵、抹黑老師，而今屏縣府這項新政策，加劇剝奪教師記錄真實教育過程的權利，實屬本末倒置、荒天下之大謬。

對此，教育處表示，縣府是依教育部所訂《高級中等以下學校校園行動載具使用原則》提醒學校有關校園行動載具的管理相關作法、以供學校訂定管理規範參考，適用對象包含全體教職員工及學生，並非針對特定身分對象加以限制，同時也建議學校依校園實際需求，邀集教師、家長及學生代表共同討論，研議包含申請程序、使用時機及管理方式等事項，經校務會議審議通過後公告實施，以兼顧教學現場運作與校園秩序的維持。

教育處進一步指出，為紀錄教學成果及兼顧肖像隱私，以及防範教師個人未經同意的「隨意拍攝」與「外流」，在符合個人資料保護法與肖像權規範下，建議學校對於教學必要的紀錄，如欲在社群媒體公開學生照片，必要時應取得家長授權同意。

