禁止縣市長出席海峽論壇 國民黨團轟意識形態凌駕民生
〔記者羅國嘉／台北報導〕陸委會近期以行政手段限制地方政府首長參與海峽論壇，國民黨立法院黨團書記長林沛祥昨對此質疑，民進黨政府口口聲聲強調民主自由、多元開放，面對兩岸交流卻以政治意識形態凌駕人民權益，將正常交流汙名化、政治化，並質問「台灣到底是自由民主社會，還是只能接受執政黨指定立場的社會？」
林沛祥批邱垂正「換了位置就換腦袋」
林沛祥指出，首先請教陸委會主委邱垂正是否不敢面對過去？公開資料顯示，2009年邱垂正曾親自出席海峽論壇，當時表示想藉機了解中國大陸局勢。當年可以去觀察局勢，如今卻把交流視為洪水猛獸，同樣的交流平台，換了位置就換腦袋、換了標準，這樣的雙重標準，陸委會有責任向社會大眾說清楚。
其次，針對陸委會禁止地方首長出席論壇，林沛祥認為，這是政治考量凌駕民生，更是對地方治理的不尊重，以台東縣長饒慶鈴為例，她前往活動的目的非常明確，就是為台東農民及地方經濟尋找市場、爭取商機，若因政治立場阻礙地方拓展商機，最後受害的將是基層農漁民與所有仰賴地方經濟維生的民眾。
林沛祥怒批，陸委會究竟依據哪一項法律規定限制台灣各界人士參與對岸活動？如果今天可以禁止縣市首長，明天是否禁止學者參加研討會？台灣社會有權知道政策底線與法律依據，而不是每天透過新聞放話、行政恫嚇，讓社會陷入寒蟬效應。
國民黨團副書記長黃建賓表示，政府存在的目的是幫人民解決問題。如果陸委會認為地方政府不應協助拓展市場，那請問陸委會是否願意負責採購農產品？是否願意保證農民收入不受影響？如果做不到，就不該阻止地方政府幫農民爭取商機。
黃建賓呼籲中央與其設下政治框架，不如與地方共同合作，協助台東農產品走向國際、拓展多元外銷空間。只要能幫助農民、發展產業，地方政府都應該被支持。
國民黨團也鄭重要求陸委會，公開說明限制相關交流活動的法律依據與適用範圍；明確交代未來哪些交流活動將被限制，避免各界無所適從；向國人說明政府對兩岸交流的整體政策方向，是否準備全面限縮兩岸往來，以及對台灣經濟與民生可能造成的衝擊。
黨團強調，民主社會最重要的是一致的標準與依法行政，而不是「我去可以、你去不行」，黨團將持續捍衛人民交流權利、地方發展權益及民主法治最基本的價值。
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