禁止赴海峽論壇惹議 邱垂正：馬政府時期就限制中央官員出席

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陸委會主委 邱垂正。資料照。李政龍攝



第18屆海峽論壇將於6月13日在中國福建廈門登場，陸委會日前宣布禁止中央機關及地方政府人員參與，引發朝野熱議。陸委會主委邱垂正今（6/9）日受訪時表示，政府並未禁止政黨人士參加，相關限制僅適用於公務體系人員，且海峽論壇早在馬英九政府時期就被視為統戰平台，中央政府人員不得出席的規範，當時即已存在。

邱垂正接受《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪時指出，海峽論壇自2009年舉辦至今，長期被政府視為中國大陸對台統戰平台；近年中國大陸持續加大對台「促融促統」力度，透過各類交流活動推動融合發展，因此政府有必要採取相應措施，避免相關平台成為統戰分化台灣的工具。

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邱垂正強調，政府並未限制國民黨或其他政黨人士前往參加，因為政府只能依法規範公務人員；至於中央政府人員不得出席海峽論壇的政策，並非現任政府才開始實施，而是從馬政府時期即已如此。

邱垂正指出，海峽論壇是一個大型統戰平台，不論中央或地方官員都清楚，在這平台上難以看見兩岸對等且具尊嚴的交流，因此政府不樂見公務體系人員參與相關活動，也不能一直眼睜睜看著藉由民間交流來遮掩，「我們希望兩岸交流都能健康、有序地進行，但這個平台不可能是健康的。」

他指出，過去馬政府時代不僅禁止中央政府人員出席海峽論壇，也不允許相關論壇活動在台灣舉辦，或與陸方合作辦理相關活動，「比如當時有很多論壇活動想辦到台灣來，也有一些在地協力者想協助辦理，但從馬政府時期就三申五令不准。」

邱垂正認為，兩岸交流應朝健康、有序方向發展，但不應透過民間交流包裝統戰活動。他指出，中國大陸近年一方面持續軍機擾台，另一方面則透過福建對台融合發展政策，加強與金門、馬祖等鄰近縣市的交流與連結，因涉及對台滲透風險，因此政府決定進一步禁止中央機關及地方政府人員參與海峽論壇。

陸委會4日正式宣布，禁止中央機關及地方政府人員參加本屆海峽論壇，這也是近年來首度公開禁止地方政府人員出席。對此，原已報名參加的台東縣長饒慶鈴於5日受訪時表示，對相關決定感到可惜。

另一方面，中國國民黨則宣布將由副主席張榮恭率團赴廈門出席海峽論壇，成員包括國民黨大陸事務部主任張雅屏、副主任彭國省，以及智庫副執行長沈建億、吳怡玎等人。

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