禁止養豬後廚餘「每公斤處理成本上看8元」 彭啟明估餐廳恐漲價

環境部長彭啟明備詢。李政龍攝



行政院今（12/4）拍板，明年12月31日為廚餘養豬最後期限，環境部長彭啟明表示，預估每公斤廚餘處理費用約5至8元，受到禁止廚餘餵豬影響，可能反映在餐廳價格上，不過隨著處理量能提升，價格會慢慢調降。

農業部今日於行政院會中進行「因應非洲豬瘟之廚餘養豬政策調整及廚餘去化」報告，農業部指出，欲在轉型期間繼續使用廚餘的養豬場，必須獲地方政府同意，完成蒸煮溫度及影像監視系統建置、確保運輸車輛裝設 GPS，再經跨部會聯合檢查合格，方得於明年1月1日起使用事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料。至於家戶廚餘則基於防疫風險全面禁止使用。

廣告 廣告

彭啟明坦言，以前廚餘的去化要感謝豬，民眾幾乎沒有負擔任何處理成本，但禁止廚餘養豬後，每公斤處理價格要5元至8元，若是餐廳廚餘不再養豬，就會反映在成本上，會是對生活型態很大的轉型，也是因應非洲豬瘟不得不做的。

彭啓明指出，目前一天廚餘約1700噸，其中有300噸來自學校營養午餐，桃園市副市長蘇俊賓今天在院會時也說，團膳廚餘特別多，可能和營養午餐不好吃有連結，建議廚師改變廚藝等，降低問題。

彭啟明表示，環境部未來會設置「區域廚餘調度中心」，協助各縣市調度，各縣市也在提高廚餘處理能力。例如台北市將推動堆肥和厭氧發酵，估計半年到1年內，廚餘產生和去化將達到平衡；台南、高雄等縣市也有意發展生質能設施，生質能發電售電的躉購費率每度電約9元，反而有機會獲利。

更多太報報導

政院拍板2027起全面禁廚餘養豬 農業部將協助養豬業者轉型

政院明拍板「全面禁廚餘養豬」！彭啟明揭廚餘4去處 植物性殘渣可望養豬

【深度報導】豬瘟揭台灣廚餘去化亂象 借鏡韓國如何從「小菜文化」危機變身98%回收「世界模範生」