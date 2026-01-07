禁止鼓吹武統！ 民進黨立院黨團修國安法：言論自由有界限

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

立法院今（7）日排審《國家安全法》修正草案，政院版增訂「鼓吹戰爭言論最高可行政裁罰100萬元」，民進黨立院黨團副幹事長沈伯洋指出，言論自由有界限，而將條文明確列出，能讓一般民眾了解底線在哪，黨團幹事長鍾佳濱也說道，國安相關法規須明確，否則在裁罰上恐對人民權益造成影響。

民進黨團修國安法禁止「宣傳武統言論」。（圖／民進黨立院黨團臉書）

民進黨團上午召開「政黨合作光明磊落 進步價值共同守護」記者會，鍾佳濱提到，民進黨團的態度是落實討論，可舉辦公聽會多方採納各界意見，也尊重委員會決定。他強調，將國安法定義完善，是對人民自由權益的保障，否則人民恐在不知情的狀況下遭裁罰或起訴。

法案第四條修法針對「宣傳武統言論」做出法律規範，引發在野不滿，質疑有侵犯言論自由，沈柏洋強調，言論自由非無邊際，不能侵害國家安全或他人權益，否則也不會有侮辱、誹謗等罪行。他表示，言論自由的界線跟國安問題如何協調，條文細緻化可讓民眾清楚知道底線在哪，重點是必須「類型化」。

沈伯洋進一步指出，宣傳戰爭的言論不該完全受言論自由保障，這類言論有時不是鼓吹政爭，而是變相宣傳該投降、不要抵抗或者要民眾配合對岸等，目前修法僅針對鼓吹武力、戰爭行為，武力以外言論是否規定，值得大家討論。

