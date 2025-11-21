禁水產進口沒用！中國1習慣反成把柄 日專家揭「3大反制手段」

國際中心／游舒婷報導

中日關係持續緊繃，中國為了反制日本首相高市早苗提出的「台灣有事」論，祭出停止日本水產進口的手段。不過，有日媒報導這對日本影響有限，因為這幾年日本已經開拓美國、歐盟等新通路，有日媒也分析指出，未來日本能提出的3個反制手段。

中日關係緊繃，日專家提出日本有3大反制手段，圖為日本首相高市早苗。（圖／翻攝自X平台 @kantei）

面對中國，日本政府是否有反制手段？根據日媒《President Online》，東京佳能國際戰略研究所（CIGS）研究主任山下一仁的分析，日本可以透過3種方式進行反制，而中國在意「面子」和國際評價這點，反讓日本有反制的空間。

日本可採取的反制手段1：向WTO提訴

WTO明確規定不能以政治理由限制特定國家的貿易，因此，中國以「安全性疑慮」為由禁止進口日本水產，表面上是檢疫措施，但背後實際上是政治動機，已超出WTO允許的範圍。雖然目前WTO的上訴審議機構因美國阻擋委員任命而停擺，但日本仍可向第一階段的「小組」（Panel）提出申訴。雖然小組裁決無法進入最終確定程序，但仍能公開指出中國措施違反WTO規範，向國際社會清楚展示中國的「政治性貿易打壓」。

日本可採取的反制手段2：TPP（跨太平洋夥伴協定）

目前，中國與台灣都已申請加入TPP，但中國在符合TPP高標準上面臨阻礙，日本及其他會員國可以要求中國必須確實遵守WTO規範，否則不得加入TPP。

其中最關鍵的是，中國在國際場合非常重視與台灣的「加入順序」，若TPP以「優先讓台灣加入、推遲中國加入」作為施壓手段，將逼迫中國不得不重新考慮自身的貿易行為，以避免在國際地位上輸給台灣。這種策略雖無法立即見效，但長期來看，可能比WTO更具實質效果。

日本可採取的反制手段3：降低對中國市場的依賴

中國之所以能以「禁止進口」作為政治武器，是因為許多國家高度依賴中國市場。要削弱這種威脅，日本必須開拓更多海外市場（如東南亞、中東、歐洲）分散水產出口目的地，減少讓中國施壓的機會。

