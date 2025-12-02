禁用廚餘中央配套未定 桃園市府急提3大要求

中央公布民國116年起全面禁用廚餘養豬，桃園市政府則提出3項意見，包括協助豬農轉型、補助離牧政策及提供其餘飼料給黑豬產業。（桃園市政府提供）

中央公布民國116年起全面禁用廚餘養豬，桃園市政府則提出3項意見，包括協助豬農轉型、補助離牧政策及提供其餘飼料給黑豬產業。市府指出，中央拍板定案後，1日已與各縣市開會，但尚未有足夠的配套措施，3日市府將與養豬協會及農業共同研議相關條件。

農業局長陳冠義指出，中央已經決定116年1月1日起全面禁用廚餘，並給予業者近1年的時間轉型，這1年內不能使用家用廚餘，僅能使用合乎規定蒸煮後的事業廚餘。1日中央與各縣市開會時，桃市府表示，桃園黑豬產業發達，若是合乎規定蒸煮的廚餘，將是好的液態飼料，但既然中央已拍板定案，那市府也提出3項要求。

陳冠義指出，市府3項要求，其一為協助養豬業者轉型，因以往養豬都是餵食廚餘，收購廚餘不僅有錢賺，還能協助消化各縣市的廚餘，如今不僅不能收購廚餘賺錢，還要再額外花錢買飼料，若要改成養白豬或其他品種，中央也應該要提供設備補助、飼料補助等費用。

陳冠義說，其二要求為補助離牧政策，因許多養豬業者的年紀已大，已無力再繼續養豬，就算中央會補助，還是要花費更高的成本，多數人已決定「退休」，但這部分中央仍未給出答案，因離牧的人太多，會導致補助金額過高外，也會造成全台豬肉供應不足。

陳冠義也說，其三的要求為提供合適飼料給桃園黑豬產業，因黑毛豬佔了全桃園7成，數量相當龐大，若是可以發展特殊的黑豬飼料，可大幅提升養豬意願，例如將邊角料經過處理後，再加入高蛋白食材，讓豬肉換肉率更佳等。

陳冠義提到，目前具體的配套措施都沒有定案，就算1年內可以使用蒸煮設備使用廚餘，但也沒有人會為了這1年再花錢購買蒸煮設備。預計3日將與養豬協會及農會開會討論業者的意見。

