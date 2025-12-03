禁用廚餘衝擊桃豬農盼政策鬆綁、提高補助，桃市府：極力爭取守護黑毛豬產業。（農業局提供）

記者陳華興／桃園報導

因應中央二０二七年起永久禁用廚餘養豬政策，桃園市政府農業局三日開會研商，主持人會議桃市府秘書長溫代欣表示，將綜合各方所提放寬可溯源且成分單純之動植物性蛋白下腳料餵養、轉型設備全額補貼等意見，由市府極力向中央爭取，確保農民最大權益。

桃園市養豬協會總幹事彭金松希望為桃園黑豬產業留一條路並表示，桃園目前共有九十四座黑豬飼養場，總計八萬八千九百頭，黑豬主要以廚餘飼養，禁餵廚餘不僅影響豬農，產業鏈也會受影響；目前桃園一天約使用四百噸豆渣、植物性蛋白餵養，希望爭取續用可行性，倘若轉用飼料餵養，成本增加沒利潤，將會影響豬農飼養意願，希望中央辦理離牧政策。

桃園市養豬協會理事長林承德透過視訊表示，禁用廚餘養豬一年緩衝期過短，許多飼養黑豬豬場本月起已不敢再進小豬飼養，希望爭取開放可溯源廚餘、家禽下腳料提供黑豬使用，以確保黑豬維持Q彈品質及換肉率等。

農業局長陳冠義表示，近日農業局也接獲許多豬農反映，中央制定養豬戶須裝設GPS、AIOT蒸煮設備監控，裝設費用約需十三至二十萬不等，但中央補助最高六點五萬元，且配合緩衝期僅有一年使用，希望爭取全額補助。

環保局長顏己喨表示，桃園境內九十四戶黑豬飼養場已有八十三戶投資建置，豬農反映若僅實行一年，成本大不划算，豬農恐卻步不再投入廚餘養豬轉型，市府將極力向中央爭取全額補助或租賃方式等替代方式。

農業局長陳冠義表示，轉換飼料餵養換肉率及品質下降，影響市場競爭力，也是豬農十分擔憂之處，希望中央能放寬下腳料、植物性蛋白餵養；若轉型養白豬，針對餵食器、轉型設備、飼料補貼、研發高蛋白飼料等等，也能有具體補貼措施。

針對未來廚餘去處，環保局長環保局長顏己喨表示，桃園市境內處理量能足夠，民生廚餘由生質能中心處理，可溯源事業廚餘未來一年內可供養豬戶蒸煮餵養，其餘則依事業廢棄物處理方式處理，另因應全國政策，桃園也將管制跨縣市清運廚餘。