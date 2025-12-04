禁用廚餘衝擊 豬農盼政策鬆綁提高補助 桃市府：極力爭取守護黑毛豬產業

(記者謝政儒桃園報導)因應中央2027年起永久禁用廚餘養豬政策，桃園市政府農業局邀集桃園市養豬協會、桃園市飼料公會、各級農會、肉品市場、豬農及環保局、教育局、衛生局等相關市府局處，召開會議研商交流。會議由桃園市政府秘書長溫代欣坐鎮主持，溫秘書長表示將綜合各方所提放寬可溯源且成分單純之動植物性蛋白下腳料餵養、轉型設備全額補貼等意見，由市府極力向中央爭取，確保農民最大權益。



桃園市養豬協會總幹事彭金松反映豬農心聲，希望為桃園黑豬產業留一條路。他表示桃園目前共有94黑豬飼養場，總計8萬8900頭，黑豬主要以廚餘飼養，禁餵廚餘不僅影響豬農，產業鏈也會受影響；目前桃園一天約使用400噸豆渣、植物性蛋白餵養，希望爭取續用可行性，倘若轉用飼料餵養，成本增加沒利潤，將會影響豬農飼養意願，希望中央辦理離牧政策。





桃園市養豬協會理事長林承德透過視訊會議表示，禁用廚餘養豬一年緩衝期過短，許多飼養黑豬豬場本月起已不敢再進小豬飼養，希望爭取開放可溯源廚餘、家禽下腳料提供黑豬使用，以確保黑豬維持Q彈品質及換肉率等。



農業局長陳冠義表示，針對禁用廚餘養豬政策，的確對以飼養黑豬為大宗的桃園衝擊很大，近日農業局也接獲許多豬農反映，中央制定養豬戶須裝設GPS、AIOT蒸煮設備監控，裝設費用約需13至20萬不等，但中央補助最高6.5萬元，且配合緩衝期僅有一年使用，希望爭取全額補助。環保局長顏己喨表示，桃園境內94戶黑豬飼養場已有83戶投資建置，豬農反映若僅實行一年，成本大不划算，豬農恐卻步不再投入廚餘養豬轉型，市府將極力向中央爭取全額補助或租賃方式等替代方式。



農業局長陳冠義表示，轉換飼料餵養換肉率及品質下降，影響市場競爭力，也是豬農十分擔憂之處，希望中央能放寬下腳料、植物性蛋白餵養；若轉型養白豬，針對餵食器、轉型設備、飼料補貼、研發高蛋白飼料等等，也能有具體補貼措施。



針對未來廚餘去處，環保局長環保局長顏己喨表示，桃園市境內處理量能足夠，民生廚餘由生質能中心處理，可溯源事業廚餘未來一年內可供養豬戶蒸煮餵養，其餘則依事業廢棄物處理方式處理，另因應全國政策，桃園也將管制跨縣市清運廚餘。



桃園市政府秘書長溫代欣表示，市府已向中央提出啟動離牧補貼、提供飼料轉型補貼，以及針對桃園黑毛豬產業特性，投入研發適合桃園黑毛豬的飼料配方等3項建議配套措施。針對會議中養豬戶意見，市府也將極力爭取放寬豆渣餵養，由工廠統一處理變飼料，以降低疑慮。另也將收集彙整並提出具體想法，積極向中央反映與爭取，與豬農站在同一陣線，守護桃園養豬產業。