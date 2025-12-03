禁用廚餘養豬嚴重衝擊桃園黑毛豬產業 張善政提3配套

桃園市長張善政提3配套措施，強調「與產業站在一起」，盼中央保護桃園黑毛豬產業。(記者鄭淑婷攝)

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕中央1日宣布全面禁止廚餘養豬，轉型期1年，最晚於明年12月31日前禁止，禁餵廚餘將嚴重衝擊桃園市黑毛豬產業，桃市府今(3)日邀集豬農、養豬協會、農會、飼料公會、肉品市場及相關局處召開視訊會議，了解產業的意見，市長張善政一早主持市政會議，向中央提出3項政策建議及未來廚餘處理政策，包括啟動離牧補貼、提供飼料轉型補貼，並針對桃園黑毛豬產業特性，研發更適合的飼料配方，他強調，「桃園一定會全力配合中央政策，但必須要有充足的配套措施，市府一定會跟產業站在一起」。

張善政表示，中央宣布全面禁用廚餘養豬，這是台灣畜牧史上非常重要的轉捩點，農業部歸劃1年的轉型期，但桃園市飼養黑毛豬大宗，目前全市共有261場養豬場、飼養頭數超過11萬頭，其中黑豬就佔了7成約8萬頭，黑毛豬肉質好吃的一大因素，就是使用廚餘來餵養，廚餘中的養分與一般飼料有別，也讓桃園黑毛豬成了許多老饕心中的第1名，正因珍貴，更要在政策調整時，保護好桃園的黑毛豬產業。

張善政表示，此次非洲豬瘟疫情主要是未落實蒸煮程序所致，並非廚餘本身造成的，只要落實相關措施，就可有效降低風險，因此在中央的會議上，秘書長溫代欣及農業局長陳冠義也向中央反映桃園養豬產業的特色，包括廚餘在產業中扮演的重要角色，但中央仍定調要禁用廚餘，改變台灣養豬產業模式。

張善政強調，「既然中央宣布禁用廚餘養豬，桃市一定全力配合政策」，並向中央提出3項政策建議及未來廚餘處理政策，第1，啟動離牧補貼，協助不再繼續養豬的業者順利退場，第2，提供飼料轉型補貼，降低業者負擔，第3，針對桃園黑毛豬產業特性，研發更適合桃園的飼料配方，維持在地產品的品質與競爭力，希望在禁用廚餘政策下完善配套措施。

張善政表示，屆時還會衍生廚餘處理問題，桃園廚餘將以堆肥與生質能處理為主，也將管制跨縣市清運，外縣市廚餘不得進入桃園，各縣市應該在境內自行處理。

