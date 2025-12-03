禁用廚餘養豬掀衝擊 桃園籲補助設備與飼料成本

桃園市政府3日邀集相關局處與業者召開座談會，中央禁用廚餘養豬政策將影響養豬場、肉品市場及團膳業運作，桃園市府籲中央儘速提出完整配套。（姜霏攝）

中央宣布將自後年起全面禁止使用廚餘養豬，桃園市政府3日邀集相關局處與業者召開座談會。業者表示，許多養豬戶已投入資金設置智慧物聯網系統，建議中央能提供全額補助，或改採租賃方式；教育局則說，未來團膳業者須自付廚餘處理費，預估校園午餐1年將增加1億元。秘書長溫代欣說明，市府將持續向中央反映地方意見，同時提出以「豆渣及下腳料統一蒸煮後再配送給各養豬戶」作為替代方案。

農業局長陳冠義表示，桃市府向中央提出3項具體訴求。希望中央協助養豬業者順利轉型，補助相關設備汰換與飼料成本；其次，針對離牧政策，由於許多養豬戶年事已高、無力再投入產業，但中央目前仍未明確回應，因可能導致補助費用攀升，也恐使全台豬肉供應量不足；另外，市府亦建議中央統一處理蒸煮下腳料、豆渣等飼料來源，以確保黑毛豬的肉質與風味得以延續。

廣告 廣告

環保局長顏己喨指出，AIot智能物聯網的市價為13至20萬元，但中央最高僅補助6.5萬元，因先前中央尚未公布禁用廚餘養豬的時間，桃園目前已有83家養豬戶申請裝設，孰料過了1年多後就沒辦法使用了，後續將會向中央爭取，已裝系統的養豬戶可獲全額補助，沒有裝設的能夠改以租借方式，降低業者的負擔。

桃園市肉品市場理事長林承德表示，中央僅規畫1年的轉型期，讓養豬戶自這個月起就不敢再進小豬，因為土黑豬飼養期往往超過1年。若未來全面改以一般飼料飼養，不僅換肉率偏低、風味與品質下降，連生長速度也難以符合需求，除非中央能協調將下腳料及事業廚餘統一蒸煮後，再以嚴格管控的方式供養豬隻，否則目前政策過於倉促，讓基層養豬戶難以順利銜接。

秘書長溫代欣表示，植物性豆渣經妥善去化後再餵養豬隻，風險相對較低，且有助於維持豬肉品質，中央認為蒸煮過程中難以分辨是否混入其他成分，但若能由中央統一負責蒸煮並以飼料形式配送，可提升豬隻的營養供給，也能讓豆渣更易被消化吸收。市府將建議中央，評估以豆渣及下腳料部分取代一般飼料，以兼顧飼養安全與資源利用。

教育局則說，團膳業者近期有反應，未來若要私自處理廚餘，就算每人增加3元的支出，業者也難以維持營運，因目前桃園校園午餐是免費供應，1年預算為19億元，後續將追加處理費1億元，雖現階段是由清潔隊協助收受廚餘，但未來是否也能比照此模式，或是由中央補助款項，仍須再研議。

更多中時新聞網報導

伍佰合唱李宗盛全場嗨翻

TPVL》連莊橫掃伊斯特 豪取16連勝

NBA》愛德華茲末節個人秀 灰狼險退綠軍