禁用廚餘養豬期間9場違規 陳駿季嚴令「重罰」：15天不能出售

農業部長陳駿季強調，禁用廚餘養豬期間，違規的豬場將被重罰。資料照，廖瑞祥攝



防堵非洲豬瘟，全台禁止廚餘養豬，屏東卻有養豬場違規，昨遭開罰80萬元。農業部長陳駿季今（12/12）表示，從4日至今，禁止廚餘養豬期間共9間養豬場觸犯規定，一律重罰，且該場豬隻15天不能出售至拍賣市場。

農業部今召開「國家汪汪隊，幸福新啟程」記者會，陳駿季會後接受媒體聯訪指出，明年合格養豬戶仍可使用事業廚餘，禽類下腳料等經共同蒸煮中心處理後也可使用。農業部將協助養豬農廚餘轉型，願意用廚餘的養豬場，積極輔導讓其蒸煮設備符合規定。

屏東縣長治鄉一處養豬場11月26日被抓到以廚餘養豬，昨被縣府依「動物傳染病防治條例」開罰80萬元。陳駿季說，禁止廚餘養豬期間共查獲9間養豬場違規，這是地方政府防疫人員努力稽查的功勞。他強調，若發現養豬場不守規定一律重罰，且會讓該養豬場的毛豬15天內不能進到市場。

陳駿季也提到，未來全面禁用廚餘後，所有廚餘都要飼料化才能使用，將仿效日本EcoFeed概念，輔導廠商將廚餘再利用，以新的飼料配方供豬隻食用。

