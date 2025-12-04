禁用廚餘養豬緩衝1年 環境部擬設區域調度中心

（中央社記者張雄風台北4日電）行政院今天拍板禁用廚餘養豬政策，設1年緩衝轉型。環境部長彭啓明說，會設區域廚餘調度中心，短期內協助地方，長期而言仍要地方自行發展如生質能、堆肥及黑水虻等去化方式。

行政院會通過農業部與環境部報告的「因應非洲豬瘟之廚餘養豬政策調整及廚餘去化」，根據農業部報告，政府將全面禁用廚餘養豬，但也訂出緩衝期，也就是民國115年為最後一年轉型最後期限，開放有條件廚餘直至明年12月31日為止。

廣告 廣告

彭啓明接受媒體聯訪時表示，環境部後續會設置「區域廚餘調度中心」，協助縣市調度，各縣市也正在提高自身廚餘處理的能力；環境部明天上午將舉行記者會進一步說明。

彭啓明指出，目前如雙北、台中，以焚化爐處理廚餘的占比約6%至10%不等；但以台北為例，將推動堆肥和厭氧發酵，預計未來半年到1年內，台北市的廚餘處理量能就會黃金交叉，即廚餘產生及去化量將達到平衡。

彭啓明提到，目前台南、高雄等縣市有意發展生質能設施，南投也預計2年後會有日處理百噸的生質能廠；若是發展生質能發電，售電的躉購費率約每度電新台幣9元，其實反而有機會獲利。

彭啓明補充，廚餘送焚化爐燃燒的成本最高。若以1噸焚化費用約5000元估算，每公斤廚餘處理費用約5到8元；一般家庭的廚餘不受影響，因為清潔隊會協助收取，若是集合式住宅大樓會有部分受到影響，過去若是由養豬業者回收，現在可能額外付費，委託專業處理機構處理。

彭啓明提到，目前廚餘可提供養豬的單位採正面表列，如學校、醫院、監獄、百貨公司等，料源比較安全；運送的軌跡流程必須是「產地直達」，透過GPS系統監控，不可中途繞道載運其他地點（例如先載大樓再載餐廳）。

彭啓明認為，為因應非洲豬瘟，廚餘管理正經歷重大轉型，將成本內部化並促使各縣市發展多元、在地的處理方式，雖然短期內會有壓力，但長遠來看，將促進資源更有效利用。（編輯：管中維）1141204