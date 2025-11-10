禁用芬普尼卻仍爆問題蛋 養雞協會曝最可能原因

農業部補充，芬普尼從未核准用於經濟動物，僅可用在犬貓除蚤、環境殺蟲等，然而也正是如此，且台灣92％蛋雞場為傳統形式，僅以帆布、布簾遮蔽，容易與外部接觸，遂若周邊農田使用該藥物，就有可能連帶影響蛋雞場內部。（本報系資料照）

彰化某蛋雞場產出之4批雞蛋遭檢出「芬普尼代謝物超標」，共計影響約15萬顆、流入9縣市，所幸雞蛋上皆有溯源碼，因此問題蛋已由彰化衛生局緊急追回下架，惟民眾仍憂心吃下芬普尼蛋，恐影響雞蛋產銷，對此養雞協會強調，本次檢測出劑量極低，高機率係因環境污染所致，且目前來說，產業間也不會使用芬普尼驅蟲，民眾可對雞蛋放心。

據了解，2017年全球爆發「芬普尼雞蛋」事件，全球40國家深受其害，台灣也同樣有44處蛋雞場遭檢驗出不合格，共計銷毀約160萬顆蛋，而當時蛋品中的芬普尼含量最高達0.153ppm，經後續追查，確認係因蛋農不當使用芬普尼驅蟲導致，不過當時我國尚未制定殘留標準，因此在該事件過後，也催促標準制定，拍板訂定殘留容許量為0.01ppm，

廣告 廣告

然而在2019年時，國內二度爆發芬普尼雞蛋事件，同樣來自彰化蛋雞場，不過僅來自單一蛋雞場，且檢出量最高0.06ppm，明顯低於2017年的最高含量，而檢出含量落差如此之大，在於2019年為疑似「環境污染」，不同於2017年是蛋農「刻意使用」。

農業部表示，自2017年後我國就開始針對芬普尼殘留進行定期抽檢，除2019年檢出，後續就再也無出現類似問題，原因在於已積極宣導透過改善飼養環境，避免寄生蟲滋生的可能，此外，若必須以藥物驅蟲，也有合法替代藥品可使用。

農業部強調，本次檢驗出的芬普尼最高含量0.03ppm，且第一時間派員前往當事蛋雞場檢驗場內飼料、雞籠、雞蛋等項目，皆未檢出芬普尼成分，推估與2019年事件較為相似係因「環境污染」所致，不過，一切仍需以地方主管機關追查後的事證為主。

農業部補充，芬普尼從未核准用於經濟動物，僅可用在犬貓除蚤、環境殺蟲等，然而也正是如此，且台灣92％蛋雞場為傳統形式，僅以帆布、布簾遮蔽，容易與外部接觸，遂若周邊農田使用該藥物，就有可能連帶影響蛋雞場內部。

養雞協會副理事長林漢章提到，芬普尼本就不可使用在蛋雞，這是雞農都理解的事情，因此也不會去使用，且若要除蟲，也會透過合法方式進行，再加上本次的檢測殘留量極低，推估係因環境污染所致，請民眾無需對整體雞蛋安全產生顧慮。

更多中時新聞網報導

腳踝傷口難癒合 靜脈瓣膜惹禍

侵白海豚棲地 五接再補件

健保總額將破兆 賴：調整給付結構