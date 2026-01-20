禁用華為中興 歐盟將把「建議」轉為「強制令」

（德國之聲中文網）歐盟委員會近日宣布，計劃建立一套法律框架，在必要時強制成員國全面禁用華為（Huawei）及中興（ZTE）等被視為“高風險”的中國制造商網絡技術。此舉旨在防止潛在的間諜活動與破壞行為。

此前，布魯塞爾方面僅向成員國發出安全建議，要求其在移動網絡中避免使用上述兩家公司的技術。然而，由於歐盟委員會對各國目前的合作進度感到不滿，認為響應排除華為和中興5G網絡指令的國家過少，未來這些建議或將轉化為強制性義務。

德國移動網絡中的“中國組件”

在德國及其他歐洲國家，華為與中興的組件多年來一直是移動網絡的核心組成部分。然而，由於擔憂中方可能施加影響力並導致安全風險，這些外國技術在近年來飽受抨擊。

根據歐盟委員會提議的新機制，布魯塞爾的“網絡監察員”將有權與成員國共同對特定制造商進行風險評估。一旦某供應商被判定為高風險，歐盟委員會可將其列入禁令清單。屆時，清單上的技術將不得被用於歐盟國家的關鍵基礎設施，且現有組件也必須根據提議進行更換。在過去的審查中，歐盟委員會已因擔心中國政府的影響力，將華為和中興界定為高風險供應商。

