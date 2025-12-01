禁用藥恐誘發過敏 有不孕風險

高雄市衛生局抽驗發現雲林產「台灣鯛魚排」檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」0.028ppm，依規定在水產品不得檢出。毒物專家指出，即便殘留濃度低，部分民眾仍可能對恩氟喹啉羧酸產生過敏反應，而出現蕁麻疹、搔癢症狀，長期食用甚至會傷害生殖細胞，帶來不孕風險。

長庚醫院腎臟科教授級主治醫師顏宗海表示，恩氟喹啉羧酸不能用於水產飼養，現行標準為不得檢出。若鯛魚含恩氟喹啉羧酸，就算濃度低，不至於造成急性器官傷害，也可能誘發過敏反應，如皮膚出現蕁麻疹、搔癢等症狀。

顏宗海指出，恩氟喹啉羧酸是一種廣效性抗生素，若業者將其用在鯛魚飼養，可能增加環境中抗藥性細菌產生，導致未來無法繼續使用此抗生素對抗細菌，面臨無藥可用窘境。

中國醫藥大學附設醫院毒物科主任洪東榮警告，該藥物因其具有神經及心臟毒性，即使一般劑量也可能造成腸胃道不適；若長期食用，恐進一步損害關節、肝腎功能，甚至傷害生殖細胞，帶來不孕風險，絕不可輕忽。

洪東榮解釋恩氟喹啉羧酸是一種含奎寧的抗生素，用於吸入性肺炎或嚴重皮膚潰爛，是相當強的抗生素；該藥物可用於動物，但不能使用在養殖魚類，他推測若真是養殖業者用於養殖魚類，應是讓魚看起來比較健康，可能因餵養的時間不夠長，就捕撈售販，因而被驗出藥物殘留。

不少縣市衛生局昨都強調，未來將針對水產品全面擴大稽查抽驗，並要求業者強化源頭管理、落實進出貨紀錄與自主品質控管，確保產品可追溯。