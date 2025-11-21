禁用蘇丹紅原料流向歐萊德、綠藤生技 14家業者停售下架

【緯來新聞網】台灣首次發現市售化粧品中含有禁止使用的蘇丹紅4號色素。食藥署今（21日）晚間表示，11月17日已確認中國製問題產品流入國內網路平台，同時發現國內有業者進口與新加坡爭議原料相同的產品，供應歐萊德、綠藤生技等共14間公司。

禁用蘇丹紅原料流向歐萊德、綠藤生技。（圖／食藥署）

食藥署已勒令業者於48小時內完成自查，並立即停止販售與全面下架涉案商品。根據現行法規，除彩妝品外，洗髮精、潔面乳、沐浴乳、香皂、護髮油、化粧水、爽身粉、止汗劑、唇膏、粉底、眼線液、指甲油、漱口水與牙膏等，也列屬於化粧品類別。

食藥署指出，早在10月底就接獲來自中國的產品摻入蘇丹色素的通報，經追查源頭來自新加坡Campo Research（Campo Cosmetics）Pte. Ltd.所生產的疑似問題原料。

禁用蘇丹紅原料流向多家業者。（圖／食藥署）

副署長王德原表示，已於11月4日函文通知國內業者，全面檢視原料來源，強化內部控管。同時針對國內網購平台上的可疑中國產品進行抽驗。檢驗結果顯示，批號B5A1431、產地中國的「且初越桔清透卸妝膏（無花果味）」中，檢出1.3ppm的蘇丹紅4號（CI 26105），屬禁用成分。食藥署已要求平台下架該產品，並將銷售商歐妮公司移交地方衛生機關處理，呼籲民眾停止使用相關產品。

