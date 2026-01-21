禁用通訊設備.入場金屬探測器檢查 祕密會議規範嚴格

台北市 / 綜合報導

立法院的外交國防委員會有時會安排祕密會議，讓立委能聽取軍方較機密的資訊。除了手機要鎖櫃子裡，入場前也須經過金屬探測器檢查。前空軍飛彈預警中心指管長周宇平表示過程中要簽保密切結書，會議中的文件也有流水號，收回時缺了哪一號就知道誰的沒拿回來，也不是每個委員都能參加。

立委(民)王定宇說：「接下來我們先進行清場。」只見到大批媒體全部移動到走廊，沒多久會議室內的立委相關官員，也陸續走了出來，接下來若是要重回委員會，手機必須放進放進手機櫃上鎖，沒有人可以例外，因為這場針對國防預算的秘密會議，禁止使用通訊設備。

廣告 廣告

立法院駐衛警VS.立委(國)徐巧芯說：「掃描一下。」守在門口的警察拿出金屬探測器的檢查，掃過立委的全身上下就是要確保身上沒有違禁品，把不可以讓委員會裡的一點一滴被外洩，滴水不漏連立院直播，立委(民)王定宇說：「請公報處人員關閉會場錄影音畫面，以上。」瞬間斷訊變成黑畫面可以看到下面時間還在跑，因為秘密會議進行中。

前飛彈指揮部計畫處長周宇平說：「實施會議的過程中就要在會議中，簽署所謂的保密協定，也就是我們一般講保密切結，資料都要按規定拿回來，這個時候才算是一個會議正式的結束。」看看過去只要外觀掛上秘密會議四個字，不管任何單位都得特別謹慎，就算是國防部長邱國正也得嚴苛檢查，像這樣的保密切結書，在簽到時一併簽署而會議機密文件都有流水號，事前就已經編列與會者文件序號，收回時只要看少哪一號文件就知道是誰的沒收回來。

而誰能來參與也有規定，不是每個立委想參加就能參加，前飛彈指揮部計畫處長周宇平說：「事實上承辦單位是可以拒絕的，那既然承辦單位核定他可以，那當然他可以去聽，那相對他也要按照相對的保密規範去執行，因為他一定簽了相關的保密切結。」據了解秘密會議一般也不會太長大約落在一小時左右，過程中多半不會休息，如果真的有人中途先離開會議就會暫停，這時通訊設備也不能領回層層把關避免涉及國安的機密資訊遭有心人外洩。

原始連結







更多華視新聞報導

國防機密攜出委員會 綠委：42秒監視器死角 黃國昌反擊

被控帶走國防機密！ 黃國昌：誤拿不到30秒

帶走「1.25兆」機密資料惹議！ 黃國昌重申30秒就還回

