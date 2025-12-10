禁網路？ 醫：與孩子學習健康使用

科技發達，不少青少年每天上社群平台獲得資訊、看影片、社交，精神科醫師楊聰財表示，精神科門診中，國高中患者的焦慮、憂鬱、霸凌、人際問題，超過60％與社群媒體直接相關，限制年齡在醫學上「非常合理」；全教總理事長侯俊良指出，仍應從家庭教育著手，讓家長多關心、互動了解孩子成長，建立良好關係，陪伴孩子養成正確使用社群習慣，把學習成長阻力轉換為助力。

侯俊良指出，要完全禁止青少年使用社群平台幾乎不可能，應該要讓學生理解如何正確使用，不能僅依靠學校老師，家庭教育很重要，畢竟學生在家庭時間最長，家長如何管控孩子使用社群平台使用習慣，並多關心、傾聽，建立良好家庭互動，需要家長多費心。

楊聰財認為，「限制比完全放任好」，但不支持「禁到16歲」這麼強硬的措施，原因是社群媒體已經是人類社交的一部分，禁太久反而可能造成「晚到者焦慮感」，實務難以完全阻擋，且青少年若想用，會有繞過方式（家長帳號、VPN等）。「父母/兒少共同管理模式」比完全禁止更有效，應將最低使用年齡訂在14或15歲，並強制父母同意、使用監控工具。

馬偕醫院兒童身心科資深主治醫師臧汝芬提醒，孩子出現網路成癮，背後通常會有問題，例如逃避學習、逃避父母的爭吵、霸凌等。若家長看了報導就直接把網路切斷，不去正視背後的問題，孩子一定無法接受。

臧汝芬建議，家長一旦發現孩子們網路成癮時，最好將孩子帶到兒少精神科醫師的門診，由醫師進行評估，並有計畫性地一步步切斷網路，絕對不是「要切就切」，才能避免親子衝突造成後遺症。同時，家長也不應只是限制孩子，更應以身作則，訂定網路使用的規範，學習健康地使用網路。