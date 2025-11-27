禁航區飛無人機！女攝影遭罰30萬不理「台積電股票被扣押」父母幫繳清

記者羅欣怡／桃園報導

27歲女攝影師在禁航區飛無人機攝影，遭罰30萬元，又因逾期繳納，遭移送執行署。（圖／翻攝自Unsplash圖庫）

桃園市一名27歲江姓女攝影師，去年（2024）在台北市信義區禁止無人機飛航範圍內操作遙控無人機，並違反飛航高度不得超過逾距地面或水面400呎之限制，遭交通部民用航空局裁罰30萬元，江女逾期未繳被移送執行署。桃園分署扣押江女名下包含台積電、富邦金等多達上百萬的股票後，江女之父母主動至分署代為匯款，一次繳清罰鍰。

江姓女攝影師2024年10月21日在台北市信義區松仁路附近操作遙控無人機，但該區域依據民用航空法公告，是禁止從事遙控無人機飛航之區域；又經移送機關調查發現，江女操控的無人機，當時飛行高度約與台北101(508公尺，約為1667呎)相當，顯然已經違反無人機飛航高度不得超過逾距地面或水面400呎之限制。

航空警察局台北分局偵查隊協助調查後，由移送機關依民用航空法裁罰江女30萬元整。桃園分署於收案後，立即調查江女名下財產，發現其名下持有台積電、富邦金、長榮等上市公司總額上百萬的股票，已足清償本件罰鍰，旋即於114年11月12日扣押江女名下股票，若在2周至1個月內未繳納，執行署將進行變賣股票抵罰金。

江女得知股票遭扣押後，立即致電至桃園分署瞭解原因，後由江女父母在11月19日代為匯款，繳納30萬元至桃園分署公庫，一次繳清罰鍰全額。

桃園分署表示，操作無人機切勿違反相關法規，應查詢交通部民用航空局准許活動區域範圍，及遵守高度規定。若有欠繳罰鍰，收到繳款通知後，應主動於繳款期限內自行繳納，切勿抱持僥倖心態，以免遭移送行政執行，導致名下財產遭到查扣而後悔莫及。

