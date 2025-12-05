禁藥烏龍火燒大 首見！食藥署「四人專家」今南下高雄訪查 3



CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

高雄市衛生局在全聯「台灣鯛魚排」檢驗事件鬧出大烏龍，引發民眾質疑官方食安檢驗公信力，驚動中央，食藥署今（5）日證實，已主動派出四名專精實驗室管理及檢驗的人員，今專程南下訪視，主要目的是要協助檢視高雄市衛生局目前提出來的改善方案是否有效。這也是食藥署罕見首度主動派員訪視地方衛生局的實驗室，今將花一整天訪視，預計明日會有正式結論。

高雄市衛生局是在12月1日發布於全聯路竹中正分公司抽驗的「台灣鯛魚排（大）（效期:2027年9月16日）」檢出不得使用的動物禁藥恩氟喹啉羧酸0.028ppm，下架回收新聞一度讓消費者恐慌，但供應商雲林縣「口湖漁類生產合作社」不服，自行送檢，並公布SGS檢驗報告，同批號產品「恩氟喹啉羧酸未檢出」。

高雄市衛生局昨晚緊急召開記者會，坦承出錯，公開道歉，表示檢驗數值因為人為電腦設定錯誤，被放大10倍。

食藥署品質監督管理組組長遲蘭慧表示，食藥署是在昨接獲高雄市衛生局通知之後，今決定主動派員南下訪視，因為這是一起突發、特殊性事件，一行人包含專精實驗室管理及檢驗的同仁有四人，預計會花一整天的時間去瞭解。

遲蘭慧說，此行目的，由於高雄市衛生局已知錯誤發生原因，因此，食藥署人員主要是協助檢視高雄市衛生局提出來的改善方案是否有效，同時針對其內部管理有需要加強的部分，也會要人員落實度。

訪視無涉行政懲處，遲蘭慧強調，目前有國家認證的認證實驗室，每三年要申請展延，期間食藥署都會例行性訪視，若有新增檢驗項目也會額外訪視。

不過，遲蘭慧說，食藥署這一次訪視也會去釐清，究竟是系統性問題或單純的個案，會水平衍生展開調查，目前高雄市衛生局已自行暫停有關動物用藥項目的檢驗。

照片來源：CNEWS資料照

