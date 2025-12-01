禁藥鯛魚排流入竹市240包 衛生局稽查要求下架回收

新竹市衛生局獲報後隨即派員前往稽查，並要求業者立即辦理該批違規產品下架回收並通知消費者。（本報資料照）

全聯販售「台灣鯛魚排」被抽驗檢出「恩氟喹啉羧酸」，雲林縣政府初步掌握全聯全台369家分店共進貨1萬5624片，已賣出1萬3793片，流向全台18縣市門市；新竹市衛生局接獲全聯回報，竹市共3間門市進貨共進貨240包、賣出230包，回收10包，立即派員稽查要求業者下架回收並通知消費者。

新竹市衛生局表示，有關全聯販售「台灣鯛魚排」被抽驗檢出不得驗出的動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸」，產品來自雲林縣。衛生局1日下午接獲全聯總公司回報「台灣鯛魚排門市問題批號（2027.09.15及2027.09.16）」，全國門市進貨量及下架統計，其中竹市有新竹自由、新竹食品及新竹振興3家門市有進貨及銷售同批台灣鯛魚排，總共進貨數量240包、賣出230包，回收10包。

廣告 廣告

衛生局指出，獲報後隨即派員前往稽查，並要求業者立即辦理該批違規產品下架回收並通知消費者。消費者可持發票或產品向原購買商提出退換貨，若對業者販售之食品有消費爭議，可電話撥打市府消費者服務中心 03-5220862或1950消費者服務專線反應尋求協助。

更多中時新聞網報導

陳玄力練功練斷骨 說翻就能翻

服裝 把演員推進角色裡

新生兒告急 今年12萬名難達標