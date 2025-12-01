禁藥鯛魚排賣出1.3萬片！全台18縣市中招 退貨機制一次看

高雄市衛生局抽驗水產品，發現一款來自雲林養殖戶的鯛魚排殘留藥物不合格。（圖／翻攝畫面）





高雄市衛生局抽驗市售水產品，驗出一款來自雲林縣養殖戶供應的「台灣鯛魚排」殘留不得驗出的動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」0.028ppm，雲林縣衛生局接獲通知，該鯛魚排是雲林縣東勢鄉一家養殖戶供應給縣內合作社，根據目前雲林縣府掌握，進貨的超市共有369家分店，已經售出將近9成的數量。

雲林縣府衛生局今（1）日到供貨合作社、該養殖魚池抽驗，並對這座養殖場做出移動管制，但從縣內合作社到養殖現場抽驗都未驗出藥物殘留，究竟藥物是在生產的哪個環節進入產品的，還有待衛生單位繼續釐清。雲林衛生局也連繫進貨超市總公司針對問題產品下架回收事宜，根據初步掌握，進貨的超市在全台灣369家分店共進貨該鯛魚排共15624片，已經賣出13793片，共有18縣市的門市有進貨這款鯛魚排，只有基隆、宜蘭、花蓮、連江4縣市倖免。

廣告 廣告

雲林縣府農業處、動植物防疫所今天到供貨的養殖池進行移動管制，並在現場採樣送驗。據了解，該業者以台灣鯛多年，目前承租2個魚池飼養，但現場並未查獲可疑的藥物、或是被檢出的殺菌用藥，稽查單位已經採集魚體、飼料、魚池的底泥、池水送驗，另外，該養殖魚池附近環境單純，沒有大排水溝或是禽獸場，業者也對檢出藥物殘留感到十分困惑。

該超市於28日已經在官網po出告示，表示接獲高雄市衛生局通知，請有購買該款鯛魚排的消費者，攜帶原交易發票跟商品到原購買門市辦理退換貨或是退現，並附上客服電話。

超市貼出公告，請購買該鯛魚排的消費者回原門市辦理退換貨。（圖／翻攝自超市官網）

更多東森新聞報導

獨家／豐原五口命案翻版？ 台中某里長兒疑假投資真詐騙

獨家／半天狂灌15瓶啤酒！ 25歲男泥醉上路 連撞5車

獨家／昏倒扛回我家！女模控攝影師性騷 驚恐：焦慮症發

