禁藥鯛魚排「廠商複驗爆逆轉」 高雄衛生局火速揭真相：依法依程序嚴謹作業

全聯福利中心販售「台灣鯛魚排」被檢出「恩氟喹啉羧酸」超標。（翻攝畫面）

知名連鎖超市全聯販售「台灣鯛魚排」被衛生局檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」超標，供應商將昨（2日）將原料樣品送交第三方公正單位SGS複驗結果是未檢出，掀起討論。對此，高雄市衛生局重申採檢及檢驗皆「依法依程序嚴謹作業」，與業者自行外部送驗同批號原料樣品為「不同檢體」。

據了解，全聯台灣鯛魚排日前檢出動物用藥超標，引發譁然，不過供應商「口湖漁類生產合作社」昨發布澄清聲明，公布第三方公正單位SGS複驗結果，結果顯示「恩氟隆啶磺酸未檢出」，無檢出動物用藥殘留，而此份自主複檢的報告也將轉交雲林衛生局。

檢驗傳出烏龍？高雄市衛生局發聲明揭真相

對此，高雄市衛生局今（3日）發出聲明表示，本局採檢及檢驗皆「依法依程序嚴謹作業」，指本件台灣鯛魚排(大)(效期:2027年9月16日)」產品抽驗時為完整包裝，經檢驗結果檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」不符規定，因此要求業者下架，落實保障民眾食品安全。強調以上與業者自行外部送驗同批號原料樣品為「不同檢體」。

依據《食品安全衛生管理法》第39條，若食品業者對檢驗結果有異議，可自收到通知日起15天內，向「原抽驗機關」申請複驗。衛生局依法將以「留存之原檢體」儘速於3日內完成複驗並通知申請單位檢驗結果。

