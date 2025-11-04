禁言令遭法院打臉！林岱樺怒嗆：雄檢偏執到比北檢還誇張

▲《高雄政治風暴》禁言遭法院打臉！林岱樺嗆：雄檢偏執，北檢都不敢對柯文哲封口。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄地檢署日前就立委林岱樺助理費案，向法院聲請「禁言令」，要求限制林不得藉集會、媒體、社群等公開評論案件，引發高度關注。然而，高雄地院火速駁回，認為恐侵害言論自由與無罪推定，與比例原則不符。

裁定一出，林岱樺隨即在社群重砲回擊，怒批雄檢「偏執」，痛指：「連柯文哲都沒被北檢下封口令，憑什麼只對我？」她質疑檢方辦案手段失衡，更直言法院的駁回，證明司法仍保留檢視起訴品質與守護人權的空間。

她強調，自己的清白將在法庭上獲得驗證，不會因檢方的政治化操作而沉默；更呼籲司法單位勿成為選舉期間的工具。

此案也掀起社會熱議，檢方是否能限制被告對案件發聲？如何在「審判公正」與「言論自由」間取得平衡？外界認為，此次裁定不僅是林個案突破，也象徵司法在選戰敏感期避免過度壓制言論的重要界線。

林岱樺強調，將持續向選民說明真相，「不怕抹黑、不封嘴、不退縮」。整起攻防，勢必成為南台灣選情焦點。（圖╱林岱樺立委辦公室提供影片翻攝）