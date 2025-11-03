禁調假惹怨 中市消防局喊卡

台中市消防局宣布調假禁令延燒，市議員3日表示，消防局長孫福佑未經勤務研討會議、邀請基層代表討論等，一紙公文下令，質疑不符合程序，要求先行撤回，經會議討論再評估。孫福佑回應，將調查研究。（温予菱攝）

台中市消防局10月29日宣布「禁止外勤人員調假、全面重排班表」，引發基層反彈，台中市議員3日表示，消防局長孫福佑未經勤務研討會議、邀請基層代表討論等，僅以一紙公文下令，質疑不符合程序，要求消防局先行撤回，經會議討論再評估。昨晚6時消防局發布通報，取消禁止調整輪休日禁令。

國民黨市議員李中說，行政機關首長具有人事運用權，至於牽涉如何運作整個工作，當然涉及員工是否方便、公平，也說明此次爭議點在於消防局公文臨時公布，導致很多消防同仁原本勤務表都安排好需再調整，身為民意代表要提醒局處應該讓大家提早知道，並且有規畫周延的措施，才不讓大家困擾。

廣告 廣告

民進黨市議員黃守達、蔡耀頡表示，消防人員調假機制於內部實行已久，系統也有此選項，基層同仁申請調假，也須層層上報，經小、分、大隊長，甚至局長蓋章、核准通過，才可以登錄在差勤系統，一切合法合規，反而是孫福佑未經程序召開勤務研討會議、邀請基層代表討論，要求先維持原狀， 經研議討論後，再確認是否調整。

民眾黨市議員陳清龍直言，制度是原則，但作為長官要同理心，管理須要有人性的彈性，坦言同仁私下調假，也須層層上報完成核准，而且10月底公告，11月上路，人家本來既定調假都完成了，卻因這一紙公文全部喊卡，呼籲消防局先暫停禁令，討論完再決定。

孫福佑說明，調假禁令為依據消防署各級消防機關輪班輪休人員勤休實施要點所公告，一切合法，是為讓勤務回歸正常，保障同仁健康權、避免過度調班造成疲勞與安全疑慮；針對議員要求撤回調假禁令，孫說，同仁若是結婚、開刀，依程序請假都會准假，但調假禁令是為保障人員健康權，自己做正確的事情為什麼要改。昨晚6時消防局發布通報，取消禁止調整輪休日禁令。

消防局補充，未來將持續蒐集基層意見，強化職業安全衛生管理措施，適時檢討制度細節，朝向更完善且兼顧勤務彈性與健康保障的方向精進，確保消防人員在安全、健康的工作環境下持續守護市民生命財產安全。