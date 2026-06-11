禁赴中國海峽論壇！饒慶鈴問「告訴農民做了什麼」 梁文傑：別去聽訓話

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政治中心／綜合報導

陸委會拒絕台東縣長饒慶鈴赴海峽論壇的副主委梁文傑，台東縣長饒慶鈴（組合圖／翻攝畫面，翻攝饒慶鈴臉書）

陸委會日前宣布，13日在福建舉行的「海峽論壇」為中共對台統戰平台，禁止中央機關、地方政府人員參與相關活動，拒絕了台東縣長饒慶鈴的申請案。對此，饒慶鈴今（11）日在臉書發文嗆陸委會「請告訴農民，你們做了什麼？」，陸委會副主委梁文傑則回應表示，饒慶鈴還是可以去大陸做促銷，可以去日本，很多地方可以去也不禁止都樂見，強調海峽論壇就是要塑造台灣有重要政治人物或地方縣市首長來聽訓話的印象，陸委會只是針對這次海峽論壇。

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饒慶鈴在臉書發文表示，這次陸委會禁止她和縣府同仁參加廈門海峽論壇這件事情，完全體現無力感。在她看來，廈門海峽論壇如同其他亞太地區的交流平台，參與者來自不同城市、產業與領域，重點在於交換資訊、理解市場、尋找合作的可能。

饒慶鈴質疑的說，「試問陸委會長官，你不准地方替民眾解決問題，也沒有意願幫忙地方解決問題，是不是打算放任農民自生自滅？到底是有意為之？還是無能為力？反觀，中央屢屢協助民進黨縣市解決各式各樣的問題，讓我不禁疑惑，關心台灣民眾生活的慈悲心，難道也有政黨之別嗎？」

最後饒慶鈴更表示，「或許我誤會了，請告訴農民，你們做了什麼？」

對此，梁文傑在下午的陸委會例行記者會回應表示，他覺得饒慶鈴要去哪都可以，「比如台東的鳳梨釋迦可以去大陸做促銷，

可以去日本，可以去哪裡很多地方可以去也不禁止都樂見！」

梁文傑強調，陸委會針對的是海峽論壇，饒慶鈴是要去參加13日海峽論壇開幕大會，上面致詞可能是王滬寧或宋濤，「他們就是塑造出台灣有重要政治人物或地方縣市首長來聽我訓話的印象，我覺得中華民國的公職人員其實都不應該，讓對方形塑這種印象。」

梁文傑最後說，「饒縣長可以為農民做更多事情我們沒意見，我們只是針對這次海峽論壇」。

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