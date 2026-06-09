禁赴海峽論壇惹議 邱垂正：限制中央人員出席「從馬政府就有」
陸委會日前宣布將禁止中央及地方政府官員赴陸參加海峽論壇，引發爭議。陸委會主委邱垂正今日接受專訪時強調，政府皆依法限制公務及地方所屬人員出席，且「從馬政府時期就有規範」限制中央人員出席。
邱垂正今（9）日接受《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪，談及陸委會遭外界質疑對海峽論壇下禁令？邱垂正表示，陸委會沒有禁止國民黨的人去參加海峽論壇，政府只能針對公務人員來限制。
邱垂正強調，海峽論壇從2009年開始到現在，就是大陸對台的統戰平台，尤其大陸近來加大對台「促融促統」的力度。為了防範大陸利用海峽論壇進一步統戰分化台灣，政府才在去年禁止地方政府人員、以及所屬人員出席海峽論壇。
邱垂正強調，陸委會過去長期以來，從馬政府時期，就不讓中央人員去出席海峽論壇。那地方政府，陸委會也是不樂見，其實去年也極少有地方政府會去，因為中央、地方官員都清楚，海峽論壇就是大陸大型的統戰平台，而在這個統戰平台看不到兩岸對等尊嚴的交流。
第18屆海峽論壇即將於13日在廈門登場，陸委會4日宣布禁止中央機關與地方政府人員參加，是近年來首度公開禁止地方政府參加。對此，第一時間已報名參與的台東縣長饒慶鈴5日受訪時坦言，對此結果「感到可惜」。
國民黨則宣布，由副主席張榮恭將率團出席6月13日在福建廈門舉辦的海峽論壇，團員包括國民黨大陸事務部主任張雅屏、副主任彭國省、智庫副執行長沈建億、吳怡玎等。
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