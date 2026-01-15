禁路邊吸菸提案涉及面向複雜 國健署暫不參採

（中央社記者陳婕翎台北15日電）台灣公共政策網路參與平台倡議禁路邊吸菸達附議門檻，衛生福利部國民健康署今天回應，提案涉各場域管理權責、通行動線、場地條件及跨機關協調等因素，暫不參採，盼地方政府因地制宜推動。

近年愈來愈多國家加強提倡禁止戶外吸菸，南澳、日本大阪全市、有「時尚之都」美譽的義大利米蘭陸續實施室外禁菸新法。在台灣，菸害防制法執行多年，公共場所室內禁菸，戶外二手菸問題仍在，台灣去年戶外二手菸暴露率達48.9%。

提議者Gab.Lan在去年9月26日提案，應禁止「邊走邊吸菸」，更應逐步推動公共空間全面禁菸，透過明確法規、標示與宣導，搭配稽查與罰則，逐步建構無菸公共環境，減少二手菸危害，打造更乾淨、舒適的城市公共空間，傳遞健康城市形象，符合國際無菸趨勢。

國健署依規定在今天於平台公開回應研議方向及參採情形，菸害防制法已明定禁菸場所範圍，提案人所提建議事項，涉各場域管理權責、通行動線、場地條件及跨機關協調等實務因素，且現行法制下地方政府已可因地制宜推動相關公告與管理，意見暫不參採。

國健署指出，國家公園等特定戶外場所公告除吸菸區外不得吸菸，以降低二手菸暴露。現行已有地方政府依權責就人行道、校園周邊、騎樓及夜市等公告為禁菸區，並加強稽查執法，將持續與鼓勵地方政府，依權責辦理宣導、稽查及必要的指定公告措施。

國健署說，吸菸區設置標示、面積與位置等要件已明文規範，地方政府衛生局得依權責因地制宜公告管理，現行法制及行政措施已足以因應，提案意見暫不參採；後續仍會鼓勵地方政府依現行規定落實吸菸區標示設置、管理維護與稽查宣導，維護不吸菸者健康，減少二手菸暴露。

國健署唯一研議參採的是「提升禁菸區與吸菸區辨識度」，避免標線混淆，將參酌地方實務作法，如台北車站以不同標線及標誌強化辨識，及交通主管機關意見，函請各地方衛生局參考辦理。

國健署說明將於劃設禁菸線、吸菸區範圍及禁菸加強標示位置時，優先採用綠色系地面標線及標示，並避免使用紅色、黃色等易與禁止（臨時）停車標線混淆顏色，以增進執行一致性與民眾識別。（編輯：陳清芳）1150115