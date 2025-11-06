禁運令正式解除！農業部曝「零時」全面恢復交易關鍵內幕

農業部今（6）日宣布，非洲豬瘟應變中心感謝全民守護台豬，並解除豬隻運銷限制，恢復活豬運輸及毛豬拍賣、屠宰與零售交易，啟動調配與獎勳措施，目標重回非疫國。 圖：翻攝自直播畫面

[Newtalk新聞] 農業部今(6)日宣布，非洲豬瘟中央災害應變中心在最後一次記者會直播中感謝全民守護台豬，並同步解除多項豬隻運銷限制。今(6)日中午已恢復活豬運輸，明(7)日零時起更將全面恢復毛豬拍賣、屠宰與零售交易，同時啟動多項調配與獎勵措施，確保市場順暢及豬農收益，目標重回非疫國。

農業部指出，在中央災害應變中心召開最後一次工作會議後記者會直播的同(6)日中午，已正式恢復活豬運輸作業。農業部表示，自明(7)日零時起，毛豬拍賣、屠宰、屠體運輸以及零售交易都將全面恢復。為了讓出豬程序能夠順利進行，農業部說明將密切掌握供應情形，並規劃每週召開調配會議，以穩定市場供需。若預供量大於上市頭數，將透過抽籤方式決定出豬登記資格。

農業部也同時提供獎勵方式運銷出豬，所有豬農皆可加入合作社或農會體系進行登記，即可優先出豬。農業部表示，這項獎勵措施將持續到明年3月31日，期間並免收手續費。在市場監控方面，農業部說明，將每日監控市場情勢，並且會機動啟動冷凍分流機制，直接供應冷凍廠進行屠宰凍存，藉此確保豬農能夠獲得合理的收益。

陳駿季部長在記者會上感謝所有防疫夥伴的辛勞，農業部表示，無論是中央或地方，每一位防疫人員都堅守崗位、全力以赴，才能成功將疫情鎖定在單一案例場。農業部指出，產業界的配合與團結是這場防疫戰的關鍵，七年來，「生物安全」四個字早已深深烙印在養豬夥伴心中，也讓台灣養豬產業更加強韌。農業部也特別感謝在禁運禁宰期間，受到影響的全國餐飲業者與消費者，感謝大家的理解與體諒。

農業部說明，雖然現階段已達成階段性成果，但防疫工作不會因此鬆懈。中央災害應變中心將會如同過去7年一樣持續運作，雖然之後不會再有記者會直播，但農業部仍會持續落實各項防疫工作，目標是重回非洲豬瘟非疫國。最後，農業部也呼籲大家，持續配合政府的防疫措施，不要帶違規肉品入境，一起守護最美味也最安心的台灣豬！

