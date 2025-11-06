禁運令解除！ 豬隻陸續送抵肉品市場 業者：一天跑好幾趟

雲林縣 / 綜合報導

豬隻活體運送已經解禁，6日下午開始，陸續有許多量運豬車抵達各縣市肉品市場，等待7日凌晨12點解禁後，就會進行屠宰跟拍賣作業。有運豬業者說，第一天解禁，光是載豬就要跑好幾趟，但就怕大量豬隻瞬間投入市場，造成豬價崩盤，肉品市場希望養豬業者不要恐慌性出豬，穩定供貨才可能讓接下來的豬價平穩。

雲林豬農陳柏吟說：「經過15天之後，開始運豬囉，再不運出去，我的豬就過大了。」豬農們等了15天，終於懂到中央宣布禁宰禁運解除，6日上午開心的把豬隻們趕上運載車，豬隻們從中午開始，從各間養豬場載出來，下午3點在雲林肉品市場外，陸續有運豬車抵達，工作人員把車子擋在門口，要做好第一步清消工作。

載豬業者VS.記者說：「幾公斤？差不多200(公斤)，比之前還大隻？對。」負責運豬的司機說，現在一天一趟根本載不完，後續還要接連跑好幾趟，畢竟禁宰令也準備解封，到時預計有大量豬隻會投入到市場內。

雲林肉品市場總經理黃加安說：「農業部要求肉品市場，每天增加百分之10的交易頭數，11月7號明天拍賣的頭數，預定在2650頭左右。」就怕豬隻消化不完，肉品市場每天增加交易頭數，希望在三個月之內能把豬隻消化完成，在彰化，除了有養豬業者要把豬送到雲林肉品加工廠，還有業者特別從雲林北上，載著90頭豬送到彰化肉品市場。

豬農游進課說：「豬價可以平穩，90塊以上，大家就平安過這關。」就怕這麼多豬，經過15天後解禁進到肉品市場，造成豬價崩盤，肉品市場呼籲業者，不要恐慌性出豬，透過穩定供貨消化豬隻數量，才有望讓整體豬價趨於穩定。

