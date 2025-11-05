"禁運令"週四午後解禁 豬農開心喊:無薪假結束了

南部中心／洪明生、林樹銘、陳姵妡 高雄屏東報導

中央今天下午宣布，明天起中午活豬禁運解禁，批發屠宰將於七號解禁，消息傳開，讓許多小吃攤業者相當振奮，民眾也很期待吃到炸豬排跟各種豬肉料理。屏東豬農也相當開心，豬肉終於可以運送屠宰，也象徵豬農的無薪假，終於要結束了。





豬隻禁運禁宰政策，中央宣布解禁，讓業者非常開心。（圖／民視新聞）

豬腳店店員一刀一刀，切著玫瑰色豬腳，受到疫情影響，店家全靠庫存苦撐，現在中央宣布解禁，也讓業者非常開心。豬腳店員工劉偉霞：「希望越早解封是越好，對我們這些消費者，或是店家也比較好。」同樣笑得合不攏嘴的，還有屏東豬農，畜牧場的豬，終於可以在6號中午開始運送，7號批發屠宰解禁，肉品市場已經開始進行清消，準備開市，豬農們的"無薪假"終於要結束。屏東縣黑毛豬農謝旭忠：「業者應該都非常振奮跟高興，畢竟這關係著產業的命脈，也是從業人員的生計。」屏東縣豬農蘇鵬：「相信此刻大家跟我都一樣，高興的心情，我們共同的努力之下，終於有了成果。」

豬隻禁運禁宰期間，許多傳統美食老店都被迫改賣其他商品，如今解封時間定案，也讓消費者跟業者，都非常興奮。（圖／民視新聞）







解禁消息傳開，高雄這邊的小吃攤業者也鬆了一口氣，像這家位在三民區的麵食館，雖然店內有多種肉品餐點，但就是有死忠客戶，非豬不吃。小吃攤業者張簡小姐：「有一群死忠的粉絲，就是打電話來說，我們要排骨啊如果沒有，小吃攤業者張簡小姐，他們就其他產品他們也不要，當然這消息開放，我們會比較開心，因為那些客人可能會再回溫。」小吃攤業者吳先生：「（生活）會比較正常，至少新聞上報，有些人他不懂甚麼是非洲豬瘟，他可能連豬肉都不吃。」而販賣盒飯的業者透露，沒有溫體豬，少了肉燥，難免不對味，而一般民眾聽到有豬肉可吃，也非常期待。民眾：「會很開心有豬排之類，很多東西可以吃，店家也不用這麼擔心。」民眾：「因為很多美食都是用豬肉做的嘛，幫我們過濾店家，讓我們知道說，哪些店家不是用溫體豬。」豬隻禁運禁宰期間，許多傳統美食老店都被迫改賣其他商品，如今解封時間定案，也讓消費者跟業者，都非常興奮。









