禁運禁宰將解除 中市清消50處市場迎豬肉攤復業

（中央社記者郝雪卿台中5日電）中央災害應變中心今天宣布將2階段解封活豬禁運禁宰措施，在豬肉攤重新營運前，台中市政府今天完成16處市場清消工作，預計開業前完成全市50處市場清消作業。

台中養豬場發生非洲豬瘟疫情，全台活豬禁運至明天中午12時解除，農業部長陳駿季今天下午宣布，活豬明天中午12時後可運送，7日凌晨0時起恢復豬隻拍賣、屠宰與屠體運送。

由於豬肉攤即將迎來重新開市營業，台中市經發局因應非洲豬瘟防疫工作，確保市場復業安全，今天完成16處市場清消工作，明天將再執行34處市場清消，預計開業前完成全市50處市場清消任務。

今天清消的市場包括建國、第二、霧峰、清水第一、烏日、龍泉、豐原、東勢等市場，經濟發展局長張峯源下午前往東區建國市場視察清消作業，以因應非洲豬瘟禁令解除，7日凌晨0時起恢復拍賣與屠宰。

經發局說明，市府要求各市場於復業前完成清消作業，包含環境清潔、肉品營業器具消毒及垃圾妥善處理，以降低疫情傳播風險，保障市民健康。市場清消藥劑為採用防疫等級的消毒藥劑，適合環境與器具消毒，確保環境衛生達標。

由於農業部已請各縣市養豬協會採登記秩序出豬方式，並依屠宰場實際量能進行總量管制，以穩定市場供應節奏。經發局表示，持續同步市場監控機制，每日查察豬肉價格及來源，針對市場價格異常進行了解，防止囤貨或哄抬行為。至於新鮮豬肉何時上市，預計於屠宰恢復後隔日，民眾就可買到新鮮的溫體豬肉。

張峯源表示，市府加碼豬肉攤紓困補助金發放累積至第3天，已發放39處，共341攤位，發放總金額新台幣511.5萬元，除即時紓困外，經發局同步督導市場落實清潔消毒與安全管理，也感謝各市場自治會及攤商積極配合。（編輯：李錫璋）1141105