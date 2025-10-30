禁運禁宰補助出爐！飼料補貼每頭810元、肉攤停業補助3萬

台中市梧棲區一處養豬場爆發非洲豬瘟，中央下令豬隻禁運禁宰，以全面防堵疫情，不過此措施也造成相關業者受到嚴重衝擊，農業部今（30）日提出補貼措施，包含養豬農民每頭豬隻新台幣810元的飼料補貼費、肉品市場租金損失最高20萬元，傳統肉攤暫停營業的收入損失每攤3萬元。

農業部和經濟部針對廚餘養豬的飼料差額、協助清運的油資補貼，以及一級生產鏈都已規劃相關補助措施。針對廚餘養豬的豬農，在禁用廚餘期間轉用飼料餵食，每頭補助300元；協助清運廚餘的油資補助，則依照登記飼養規模分為4個級距，由每場8000到每場18000元不等。

飼料差額及廚餘清運油資補助措施。圖／農業部提供

另外，針對一級生產鏈的從業人員，包含養豬農民在禁運禁宰期間，因為豬隻飼養過程比較長，因此每頭有810元的飼料補貼，肉品市場每場最高補助20萬元，毛豬承銷人因為無法營業，每人給予1.5萬元，屠宰場每頭280元，傳統市場肉攤每攤3萬元，針對異地批次母豬場則是每頭2500元。另外，為鼓勵通報，農民只要發現疑似案例及早通報，農業部也給予每案5000元的獎勵。

一級生產鏈從業人員補助措施。圖／農業部提供

除了前開補助，農業部也針對金融部分提供支持方案，新貸至撥貸日6個月衍生的利息最高補貼1％，舊貸也可展延6個月的本金，於展延期間利息補貼最高1％，每位借貸人新舊貸合計可補貼600萬元，利息補貼期間免收保證手續費。

農業部祭出金融支持方案。圖／農業部提供

