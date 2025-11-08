禁運禁宰解禁第2日 新鮮豬肉熱銷 (圖)

其他人也在看
北市公車自撞路面施工告示牌釀3輕傷 (圖)
台北市松江路四平街交叉路口發生公車自撞路面施工告示牌意外，釀3人輕傷，包含1名女乘客及2名幼童在車內摔倒。警方初步調查駕駛自稱因恍神釀禍，車禍原因待查。中央社 ・ 8 小時前
解禁第2日 新鮮豬肉熱銷 (圖)
全台豬隻禁運禁宰令解除第2日，台北市北投區一家豬肉攤商在8日近中午時，新鮮豬肉已熱銷完畢，剩香腸品項。中央社 ・ 11 小時前
解禁第2日 民眾赴傳統市場採買豬肉 (圖)
全台豬隻禁運禁宰令解除第2日，民眾8日趁著週末假日，在台北市北投中繼市場豬肉攤採買豬肉。中央社 ・ 11 小時前
想 依托 當靠山 警方才是人民最好的倚托
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市中正第二分局轄區位於臺北市中正區精華文教區域，人口結構以學子及社區居民為主。 […]民眾日報 ・ 1 天前
啟動創業方程市 台北新創館×AI論壇亮相
台北市產業發展局昨（七）日宣布，十一月二十至二十二日MeetTaipei創新創業嘉年華期間，以「創業方程市－TaipeiOnTop」為主題設置「台北新創館」，並且舉行「AI無界·創新無限論壇」，分享創業成功並非偶然，而是政策×資源×產業×人才相乘的必然結果。北市產業局指出，今年度台北新創館以「智慧生活」、「永續健康」與「AI驅動」三大主題展區為核心，集結北市府獎補助與輔導計畫的優秀新創團隊，全面呈現新創應用與產業創新多元樣貌，更以生動的形式傳遞團隊創業歷程，期待藉由主題式策展與互動推廣，展現台北市創業生態的多樣性與蓬勃活力。十一月二十日將在MeetTaipei明日舞台舉辦「AI無界·創新無限論壇」，北市府產業局攜手與資誠（PwCTaiwan）合作，共同邀請產業界專家、創業 ...台灣新生報 ・ 1 天前
距北市僅一橋之隔！ 台北橋頭機能佳 未來行情看漲
新北市 / 綜合報導 陳家人最早在三和路開工廠，主要做精密齒輪，全盛時期連外國人也來採購。據了解，台北橋頭腹地，距離台北市只有一橋之隔，交通便利景觀佳，鄰近三和夜市。陳家人當時把工廠收起來，蓋的這間社區大樓，房價和對面的舊公寓相比，翻了快要一倍。大量機車過橋而下，機車瀑布是台灣另類知名景點，這座台北橋，是連接台北三重兩地的重要道路，下橋右手邊就是三和路，有不少老舊公寓，也有都更過的新大樓，位在三和路這棟剛蓋好10年的社區大樓，座落在公寓間，和周遭房價差了快一倍，房仲業者陳泰源說：「距離台北市僅一橋之隔，捷運台北橋站，步行不到10分鐘，能想要運動慢步的話，你就往河濱公園，逛街啊買東西啊，其實三和夜市附近通通都可以。」台北橋周遭因為距離台北，只有一橋之隔，不僅交通便利還鄰近三和夜市，還有面河景觀，未來聲勢看漲，而傳出兇殺案的陳姓一家，最早是在這開工廠，陳姓男子的爸爸，民國65年在這裡登記設廠，製作精密齒輪等機械，由於爸爸年紀大，1多前年前收廠，原本的地段也蓋新社區，但價格和對面公寓，翻了將近一倍。附近鄰居說：「(陳姓男子)的爸爸就賣給他(地主)，他們工廠就收起來沒做了，他也老了啦，兒子本來在那邊上班也沒有了，這邊是工廠比較好賣地啦。」大樓腹地原本是陳爸爸的工廠，當年事業有成，之後拆廠賣地有了房子，沒想到因為爭家產，最後釀成手足相殘的人倫悲劇。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
周董發文慶出道25週年 昆凌放閃留言笑翻網友
台北市 / 綜合報導 天王周杰倫昨天PO文分享出道25週年的感想，並向歌迷致謝。周杰倫附上一張自拍照，感嘆的說：「多了些時間，多了些皺紋，多了些回憶，多了些陪伴，也多了些依靠。」沒想到老婆昆凌留言笑說：「你忘了寫，話也變多了些。」可愛吐槽讓網友笑翻網友也留言「期待下一個25年」。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
黃仁勳今訪台積電台南三奈米廠 明北上同框張忠謀
輝達創辦人黃仁勳今（7日）下午2點抵達台灣，預計參訪台積電在台南的三奈米廠，接著並將北上出席明（8日）台積電的運動會，與台積電創辦人張忠謀同框，並將以貴賓身分致詞。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
社交減少老伯失智加劇 日照專業照顧夜間不遊走
（中央社記者曾以寧台北7日電）長年投身教育、退休後仍勤於自我成長的國富伯，在82歲確診失智症，且隨社交減少，症狀越來越嚴重；幸在日照中心照顧下，生活趨穩定，晚上不再遊走，大幅減輕太太的照顧壓力。中央社 ・ 1 天前
有片／抓錯人！台北女子與查緝對象「相似」遭攔查 警道歉澄清：過程態度平和
抓錯人了！台北市一名女子昨（6）日因為樣貌和查緝對象相似所以被攔查，並且要求女子開飛航模式，藉此保存證據，事後警方發現是不同人隨即解釋並道歉，不過當事人也將此事經過自錄影片發在IG限動上，對此，警方今天也發出聲明回應了。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
黃仁勳參觀台積電3奈米廠 進廠區前開窗親切與民眾揮手
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（7）日下午4時15分左右搭車抵達南部科學園區，準備進入台積電18廠參觀3奈米廠時見到一群剛好從台積電廠區走出來的民眾，親切地開窗向人群揮手，一旁還有民眾開心揮手大叫。黃仁勳今天到南科參觀台積電3奈米廠的消息傳出後，下午3時左右即有民眾帶著兒子喜歡的動漫黑膠唱片和永自由時報 ・ 1 天前
黃仁勳赴台積電3奈米廠追產能 明現身運動會與張忠謀同台
A I晶片霸主輝達執行長黃仁勳傳出將在今下午飛抵達台灣。據了解，黃仁勳將參訪台積電台南18廠，這也是台積電先進製程3奈米廠。台積電明天上午舉辦運動會，黃仁勳也首度參加，與創辦人張忠謀、董事長魏哲家同台。據了解，張忠謀今年不繞行運動場，避免過度勞累。自由時報 ・ 1 天前
誤會！ 服裝像.人車多 警跟監攔錯人歉：會加強訓練
台北市 / 綜合報導 台北市一名邵姓女子，6日下午4點多搭計程車行經台北 市 松山區，停等紅燈時，突然遭到4名員警攔下，手機也被拿走調成飛航模式，讓她飽受驚嚇。原來當時員警在查緝妨害風化案，因為女子穿著相似，加上人車多，因此誤認車攔錯人，事後道歉放行。警方對於造成困擾深感歉意，表示會再加強員警執法技巧。計程車停等紅燈，員警突然騎著巡邏機車出現，直接停在正前方，員警目標明確，敲了駕駛座車窗，透過監視器可以看到，員警接下來把駕駛和乘客，帶到一旁人行道詢問，當事女子說：「我們在下個路口，就突然警察包圍我們，然後就叫我們下車，熄火下車，而且是路中間喔，就所有，附近所有機車騎士都在看。」回想起事發經過，女子還是心有餘悸，事後發現竟是誤會一場。事發在6日下午4點多，當時員警在復興北路埋伏，查緝查妨害風化案，發現可疑目標一路跟，看到他還在圓環載人，兩個路口後上前攔車盤查，還把女子的手機轉為飛航模式，最後確認是因為服裝相似認錯人，立刻道歉放行。下班時間車流量大，跟錯車攔錯人，員警當下馬上道歉，但女子還是飽受驚嚇，拍影片自嘲，當事女子說：「白色布鞋，灰色的褲子，駝色的上衣，嫌犯穿這樣他就抓我，這一個搭配，我不會再穿了。」台北市警松山分局三民派出所所長陳于涵說：「執法過程態度平和，未使用強制力，尚符合規定及比例原則，惟對於民眾造成困擾，本分局深感歉意。」女子認為，員警辦案只憑背影實在太草率，讓她整晚無法入眠，警方也表示會再加強教育訓練，避免類似的情況再次發生。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
立冬進補好時機！吃碗湯圓寓意「一家團圓」
今（7）日是24節氣裡的立冬，在這一天也就是進補的好時機，除了傳統的補湯薑母鴨、羊肉爐之外 ，現在也有不少人會選擇吃湯圓，甜湯寓意一家團圓，今日也很適合替自己除壞運添好運。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
北市公車駕駛松江路恍神撞施工牌 女乘客帶2幼童摔傷
台北市中山區今（8）日上午驚傳一起公車自撞意外！50多歲洪姓男駕駛一輛公車沿松江路公車專用道行駛時，疑因恍神，直接撞上前方施工告示牌，導致車上44歲蔡女、6歲潘男、6歲潘女，一家3人摔倒受傷。警方初步調查，洪男酒測值為0，詳細肇事原因仍待釐清。自由時報 ・ 8 小時前
快訊／台北靈糧堂火警 疑招牌起火
快訊／台北靈糧堂火警 疑招牌起火EBC東森新聞 ・ 1 天前
北市大安區靈糧堂驚傳火警 招牌起火幸無人傷
台北市今（7）日發生一起火警，傍晚6時位於大安區和平東路二段上的靈糧堂，招牌突然起火，消防局獲報立刻派遣人車趕赴現場，消防人員抵達時火勢已被現場人員及時撲滅，所幸未造成人員受困與傷亡，目前仍在現場逐層搜索排除，起火原因仍待調查釐清。中天新聞網 ・ 1 天前
2025 臺北網紅節香堤大道登場 網紅經濟與商圈攜手合作
【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】為協助推廣網紅產業，臺北市商業處輔導台灣新媒體發展協會於11月8日至9日於互傳媒 ・ 4 小時前
【韌性迷思2-1】電網地下化成本是架空電桿10倍 德採差別費率「台灣也行」？
台電副總陳銘樹表示，2016年莫蘭蒂颱風吹倒700多支電桿，因應災防需求，台電自2017年起開始逐年編列預算推動電纜地下化；如今，台灣電網地下化占比已高達47.9%，領先美日韓；不過，地下化成本很高，每公里約4,200萬元，約莫是架空電桿的10倍，而且維修困難。太報 ・ 15 小時前
台北網紅嘉年華 今明信義香堤大道秀創意、行銷商圈
台北網紅嘉年華今（8日）起於信義區香提大道登場，共逾百位網紅、KOL，攜手北市商區知名店家、企業品牌，現場不僅有好吃好玩的快閃市集，還有網紅創作的與粉絲互動活動等。台北市副市長林奕華致詞表示，台北市一直是創新、文化與科技交融城市，也是新媒體與創意產業發展重要基地，隨網紅經濟的蓬勃發展，看見新一代影響自由時報 ・ 7 小時前