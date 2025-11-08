禁運禁宰解禁第2日 新鮮豬肉熱銷 (圖)

新北市 / 綜合報導 陳家人最早在三和路開工廠，主要做精密齒輪，全盛時期連外國人也來採購。據了解，台北橋頭腹地，距離台北市只有一橋之隔，交通便利景觀佳，鄰近三和夜市。陳家人當時把工廠收起來，蓋的這間社區大樓，房價和對面的舊公寓相比，翻了快要一倍。大量機車過橋而下，機車瀑布是台灣另類知名景點，這座台北橋，是連接台北三重兩地的重要道路，下橋右手邊就是三和路，有不少老舊公寓，也有都更過的新大樓，位在三和路這棟剛蓋好10年的社區大樓，座落在公寓間，和周遭房價差了快一倍，房仲業者陳泰源說：「距離台北市僅一橋之隔，捷運台北橋站，步行不到10分鐘，能想要運動慢步的話，你就往河濱公園，逛街啊買東西啊，其實三和夜市附近通通都可以。」台北橋周遭因為距離台北，只有一橋之隔，不僅交通便利還鄰近三和夜市，還有面河景觀，未來聲勢看漲，而傳出兇殺案的陳姓一家，最早是在這開工廠，陳姓男子的爸爸，民國65年在這裡登記設廠，製作精密齒輪等機械，由於爸爸年紀大，1多前年前收廠，原本的地段也蓋新社區，但價格和對面公寓，翻了將近一倍。附近鄰居說：「(陳姓男子)的爸爸就賣給他(地主)，他們工廠就收起來沒做了，他也老了啦，兒子本來在那邊上班也沒有了，這邊是工廠比較好賣地啦。」大樓腹地原本是陳爸爸的工廠，當年事業有成，之後拆廠賣地有了房子，沒想到因為爭家產，最後釀成手足相殘的人倫悲劇。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前