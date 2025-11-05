禁運禁宰解除！台中50處市場比照「新冠」標準大清消

台中市為期2天，對全市50處市場進行全面清消。（林弘笙攝）

台中梧棲養豬場查出非洲豬瘟病毒，中央下令禁宰禁運15天至6日中午，5日下午非洲豬瘟中央災害應變中心宣布，6日中午起活豬禁運解禁，批發屠宰將於7日解禁。台中市經發局局長張峯源表示，依據非洲豬瘟中央災害應變中心、前進指揮所指揮官的指示，對全台中市50處的市場，今明2天做特別的清消，5日下午率先到建國市場進行清消。

台中市梧棲區傳出非洲豬瘟疫情，死亡豬隻檢出病毒陽性，全台啟動「禁運、禁宰」15日防線。全台豬隻禁宰禁運令至11月6日中午止。11月5日下午非洲豬瘟中央災害應變中心宣布，6日中午起活豬禁運解禁，批發屠宰將於7日解禁。

廣告 廣告

台中市經發局局長張峯源表示，依據中央應變中心及前進指揮所指揮官的指示，今明2天委託民間專業清消團隊，到全市公有、民有等，共50處市場完成全面清消。5日會先清消16處市場，6日會清消剩餘的34處市場，5日下午率先到建國市場進行清消動作，並指出清消作業，市場攤販每日都會進行，但今明2天是做特別的清消，比照新冠肺炎時的標準。

局長張峯源指出，對於攤商擔心開賣首日會因豬隻屠宰量過剩，導致價格崩盤的情形，指揮中心有指示，拍賣豬隻的頭數會做管控，從原本3000頭減量至2200頭，因此肉品流入市場的量也會控制，呼籲民眾解禁當天不用一窩蜂搶購，因為1天宰2200頭豬，是夠全市一天的用量。

局長說，針對台中市豬肉攤商的損失，有列管的418個攤商，市府額外每天補助攤商1000元，為期15日，共1萬5000元的補助，中央則會補助3萬元，因此台中市的攤商總共會取得4萬5000元的補助款，中央及地方陪伴攤商度過，15天無法營業沒有收入的難關。

更多中時新聞網報導

MLB》山本扮救世主 G6強碰高斯曼

振永抖動大胸肌吸引李沐 事後喊害羞

任容萱疑分手 闢謠姊姊懷二胎