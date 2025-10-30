禁運禁宰15天 農業部出手補貼養豬農、肉攤損失

此農業部今（30）日提出「一級生產鏈產業補助支持方案」，業者於10月23日至11月6日產生的損失，政府皆有現金補助、貸款優惠等補助措施。（本報系資料照）

台中梧棲區爆發全國首例的非洲豬瘟疫區，而為防止疫情擴散，農業部公布22日起全國豬隻禁運禁宰、禁餵廚餘15天，不過也因此影響豬農、肉品市場、屠宰場等業者生計，為此農業部今（30）日提出「一級生產鏈產業補助支持方案」，業者於10月23日至11月6日產生的損失，政府皆有現金補助、貸款優惠等補助措施。

農業部說明，針對廚餘養豬場，將進行飼料差額補助，及該場協助清運至環境部指定場所之油資補助，補助對象為「取得再利用檢核養豬場」，全國共計434場，飼料差額補助每頭300元，油資補助按登記規模有所不同，200至500頭每場8000場；501至1000頭每場1.1萬；1001至2000頭每場1.4萬；2000頭以上則為每場1.8萬。

農業部提到，針對1級生產鏈從業人員及業者之輔導補助，養豬農民補貼禁運禁宰期間額外衍生延遲上市豬隻之飼料費用每頭810元；肉品市場禁運禁宰期間之市場營運成本之租金收入損失，補貼最高每場20萬元；毛豬承銷人暫停業務之收入損失，每人1.5萬元；屠宰場暫停業務期間產生之人事及勞務費用損失每頭280元；傳統肉攤暫停營業損失每攤3萬元。

農業部補充，禁運禁宰期間，保育豬管制移動致密飼死亡損失每頭2500元；主動通報疫情者每案5000元，此外，凡認定因非洲豬瘟管制受影響之農民組織及農企業，皆可由依法登記之養豬場、屠宰場負責人，申請貸款補助，新貸部分，補助自撥貸日起 6 個月之利息，並以 1％為上限；舊貸則可申請展延 6 個月本金，展延期間補貼利息，並以 1％為上限，而每人貸款額度，無論新舊合計600萬元。

農業部提醒，養豬農民、肉品市場、承銷人、屠宰場，可於每周一至五上午8時30分至下午6時，撥打農業部服務專線0800-528-989；市場豬肉攤則是於相同時間撥打經濟部服務專線0800-280-280。

