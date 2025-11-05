禁運14天解封！屠宰、拍賣11/7凌晨重啟 農業部公布復市時間表

非洲豬瘟應變中心宣布，6日中午恢復活豬運載，7日零時起重啟拍賣與屠宰，全國同步清消，廚餘養豬仍禁用，並開放產業補助申請。 圖：翻攝自直播畫面

[Newtalk新聞] 非洲豬瘟中央災害應變中今(5)日宣布，因應防疫穩定，活豬運載將於明(６)日 中午 12:00 恢復，拍賣、屠宰及屠體運輸則於7日(週五) 零時起啟動。同時，為確保市場恢復正常供應，應變中心已啟動全國清消工作，並強調為達成「查核要落實、監控要即時、法令要完備」，廚餘養豬仍維持禁用，但自 11月7日開放一級生產鏈產業補助支持方案申請，協助業者度過難關。

農業部指出，活豬運載將於明(６)日中午 12:00 正式恢復，隨後於7日(週五) 00:00 恢復拍賣、屠宰及屠體運輸。由於拍賣、運輸、屠宰皆需要準備時間，預計消費者可在 8日(週六) 起於市場開始採買溫體豬肉。

儘管產銷鏈恢復運作，應變中心仍強調「維持禁用廚餘養豬」的政策。農業部表示，在達成「查核要完全、監控要完備、法令要完備」之前，廚餘養豬仍維持禁用，在這段期間，政府也會提供飼料差額補助，協助養豬業者。

為確保開市一切順利，農業部在昨(5)日啟動全國清消作業。全國同步加強肉品市場、屠宰場及化製場清潔消毒，光是全國肉品市場與屠宰場，今日就啟動了 53 場擴大清消，並有屠宰衛生檢查人員全程監督。此外，經濟部督導地方政府針對各地零售市場生鮮豬肉攤，也要求於 11月7日開市前完成全面清消。屠體運輸車輛則由農業部、衛福部共同督導展開高強度清潔消毒，務必於市場恢復前完成。

因應產業於禁運期間的損失，應變中心推出「一級生產鏈產業補助支持方案」，並將於解封後，11月7日開始受理申請。此方案適用於禁運期間 10月23日到 11月6日，申請時間則以郵戳為憑，需於 1個月內完成。

補助項目涵蓋多元，例如針對養豬農提供延遲上市豬隻飼料費用 810 元/頭，以及取得再利用檢核的養豬場，在其禁用廚餘期間的飼料差額為 300 元/頭、廚餘清運油資為 0.8-1.8 萬元/場。傳統肉攤若暫停營業，可獲補助 3 萬元/攤。屠宰場的人事及勞務費用損失為 280 元/頭，肉品市場營運成本之租金收入損失最高可達 20 萬元/場。毛豬承銷人暫停業務收入損失為 1.5 萬元/人。若異地批次母豬場保育豬隻因管制移動致密閉死亡，損失則補助 2,500 元/頭。

此外，養豬農戶疫情通報獎勵為 5,000 元/案。針對養豬場、屠宰場、農民組織及農企，也有金融支持方案，提供補助 6 個月利息(1% 為上限)，新增貸款合計可達 600 萬元。除了圖卡上的諮詢專線外，民眾也可以撥打養豬產業服務專線: (0800-528-989)，都會有專人回覆。

農業部表示，恢復豬隻運輸及屠宰，不代表防疫可以鬆懈。應變中心呼籲豬農朋友及屠宰、運豬、拍賣從業人車「仍要務必落實生物安全，注意環境清潔及消毒。」解禁後，各方仍應落實以下防疫工作：落實生物安全、管制人車出入、健康紀錄及清潔消毒；如有異常死亡或疑似非洲豬瘟病徵豬隻，要及時主動通報；肉品市場、屠宰場每日拍賣、屠宰後落實環境清消；以及動物運輸車輛應落實清潔消毒。防疫工作，全民有責，應變中心感謝養豬朋友、產業從業人員、攤商、餐飲業者、消費者，這段期間大家共同體恤及努力，守護台灣豬需要大家一起來。

應變中心宣布6日中午恢復活豬運載，7日零時重啟拍賣與屠宰，全國同步清消，廚餘養豬續禁，並自7日開放產業補助申請。 圖：農業部／提供

應變中心推出一級產業補助，11月7日起受理，適用10月23日至11月6日禁運期間，申請限1個月內完成。 圖：農業部／提供

農業部強調復運不代表鬆懈，呼籲豬農及相關從業人員持續落實生物安全與清消防疫。 圖：農業部／提供

應變中心強調廚餘養豬持續禁用，農業部稱在查核、監控、法令未完善前不恢復，期間將提供飼料差額補助協助業者。 圖：農業部／提供