禁運15天囤39萬頭豬！「總量管制」啟動 防豬瘟解禁後豬價崩盤

農業部長陳駿季今（30）日在中央災害應變中心回應，預估這段期間將累積約35萬至39萬豬隻，而解禁後每日上市頭數預估會從原先2.5萬上升至3萬，將透過上市登記、價格監控等措施，穩定豬價。（示意圖/本報資料照）

因台中非洲豬瘟疫情爆發，農業部公告全國豬隻禁運禁宰15天，等同於讓本應上市的豬隻都先關在各豬場內，為此產業人士擔憂解禁後恐出現豬價崩盤情況，農業部長陳駿季今（30）日在中央災害應變中心回應，預估這段期間將累積約35萬至39萬豬隻，而解禁後每日上市頭數預估會從原先2.5萬上升至3萬，將透過上市登記、價格監控等措施，穩定豬價。

陳駿季表示，已與養豬場、肉品市場、冷凍公會密集協商，透過「上市登記」與「總量管制」避免出現豬價崩盤情況，目前初步預估每日屠宰為3萬頭，但實際量能將依屠宰場容量拍板，上市登記部分，為每場豬隻送拍前須事先登記，由中央統籌每日上市量，避免過度集中，而價格監控部分，若超出目標價格，則會協調冷凍公會進場收購凍存，防止豬價崩盤，連帶也可減輕豬肉進口量能。

陳駿季提到，為避免冷凍肉品業者出現哄抬豬肉價格，已要求冷凍公會將每日能夠釋出多少量能回報至中央，確保其不因手中握有豬肉而喊高價，那目前的情況下，冷凍公會也表示願意配合，而針對可能有個案遇到價格哄抬，將由行政院加強督導啟動聯合稽查，隨時了解物價。

此外，針對即將到來的「雙11電商購物節」，可能會有更多境外包裹流入，農業部長陳駿季表示，將針對跨境電商設立機制，並與數發部討論相關對策，同時加強邊境查驗，且不只電商貨品，入境旅客也會加強查驗，希望民眾能共體時艱，防堵非洲豬瘟流入。

