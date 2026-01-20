禁韓鬆綁？韓女團上陸綜 尬唱「大東北是我的家鄉」

韓國女團NMIXX。（圖／翻攝自微博＠NMIXX_爻爻晃晃海盗船）





韓國女團NMIXX去上中國節目宣傳新歌，要求他們原聲重唱《大東北是我的家鄉》，但團員中沒有一位是中國籍，不少粉絲認為節目超不尊重。

節目片段：「不過感覺真的稍微，有點像雪允姐姐的聲音，大東北是我的家鄉。」

欸…怎麼一臉尷尬，這家鄉歌是要不要唱，NMIXX在猜歌環節，輪流呈現不同國家歌曲，但要還原這首，卻是面面相覷。

韓國女團NMIXX：「大東北是我的家鄉，嗩吶吹出了美美的模樣。」

原來這首歌是中國綜藝，製作單位依照他們的聲音，用AI合成的歌曲，還當場要求他們原聲重唱，雖然尷尬，六人還是唱了，要被放過沒那麼簡單。製作單位又要求他們，看著影片學習轉手絹，女團形象加上這大紅色手絹好不搭，還有配樂。

節目片段：「大東北是我的家鄉，嗩吶吹出了美美的模樣。」

六人只能露出尷尬又不失禮貌的微笑，完成這東北歌曲演出。片段一出，立刻掀起中韓雙方熱議。中國粉絲直說，要闖中國市場的韓團，一定要向NMIXX看齊；但其他粉絲卻很生氣，說聽AI cover已經很慘了，還要他們唱這種會引發問題的歌曲，真的非常不尊重。其實NMIXX所屬的JYP娛樂，常讓藝人到中國演出。

韓國女團NMIXX「第一天」：「第一天我存在，第一次呼吸暢快，站在地上的腳踝，因為你而有真實感。」

NMIXX登上騰訊音樂娛樂盛宴，以非常標準的中文，演唱孫燕姿的歌曲，讓他們在中國人氣再飆高。尤其騰訊在去年五月，砸1.8億美元，買下SM娛樂股權，成了第二大股東，讓人不禁懷疑，難道2016年中國頒布的禁韓令將悄悄解除嗎。

韓國女團NMIXX「摯友」：「沒人不羨慕的關係，只是沒結局的續集，為什麼太熟悉反而變成距離。」

不論中韓會不會再成為摯友，粉絲只希望IDOL們到各地演出都能開心，別為了賺錢搞得身心俱疲。



